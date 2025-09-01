ТСН в социальных сетях

Мир
2
2 мин

Соблазнительная закуска выявила опасную болезнь: как чипсы помогли вовремя диагностировать рак (фото)

Женщина заметила жжение на правой стороне языка и после обследования узнала о раке четвертой стадии.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Чипсы

Чипсы / © Pixabay

Североирландка Хейзел Смайт считает, что ее жизнь спас обычный пакет чипсов со вкусом креветки, после того как острый «тягучий» вкус помог выявить рак.

Об этом пишет издание Ladbible.

45-летняя женщина заметила жжение на правой стороне языка во время еды чипсов сначала подумала, что это может быть аллергия или непереносимость продукта. После этого дискомфорт начал возникать и во время употребления менее острой пищи, и она решила обратиться к врачу.

После проведения биопсий в августе 2024 года ей диагностировали рак языка первой стадии. Однако во время обследования выяснилось, что опухоль распространилась на лимфатические узлы, и болезнь достигла четвертой стадии. По данным врачей, вероятность выживания составляла около 50%.

Хейзел прошла еще одну операцию, во время которой удалили две опухоли из лимфатических узлов. В ноябре 2024 года ее объявили здоровой.

/ © LADbible

© LADbible

«Я очень благодарна чипсам и тому острому вкусу, который дал мне сигнал: мой организм пытался предупредить меня о проблеме», — отметила женщина. Она призвала всех обращать внимание на любые изменения или боль во рту и проверять их у врачей.

Сейчас Хейзел планирует благотворительный прыжок с парашютом в пользу организации Action Cancer, чтобы поддержать других пациентов с онкологическими заболеваниями.

Напомним, ранее мы писали о том, что повар Александр Огородник поделился простым рецептом полезных чипсов, которые легко приготовить дома, они действительно вкусные и безопасные для фигуры.

2
