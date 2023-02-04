Собор Парижской Богоматери уже на следующий год откроют для посетителей

Реконструкцию планируют завершить уже к концу 2023 года.

Собор Парижской Богоматери в Париже уже в следующем году снова откроют для посетителей. Запланировано, что в 2023-м Нотр-Дам-де-Пари получит деревянный шпиль, который обрушился во время пожара в апреле 2019-го.

Об этом со ссылкой на министерство культуры Франции сообщило издание France 24.

"Шпиль собора Нотр-Дам вернется на свое место до конца года, но полное открытие после разрушительного пожара 2019 года не произойдет до Олимпийских игор, которые в следующем году (в июле-августе – Ред.) состоятся в Париже", — говорится в материале .

В министерстве подчеркивают, что реконструкция собора "длится в хорошем темпе". В здании уже завершилась очистка всех внутренних стен, общая площадь которых достигает 42 тыс. кв. м, а также статуй, муралов и витражей. Перед главным фасадом сооружен временный ангар для реставрации и замены статуй скульпторами.

Между тем, уже начались подготовительные работы для начала повторной установки шпиля. После завершения строительства он достигнет 100 метров в высоту.

К слову, предварительная дата открытия Собора Парижской Богоматери – это 8 декабря 2024 года.

Напомним, 15 апреля 2019 года произошел пожар в одной из самых известных достопримечательностей Франции – соборе Парижской Богоматери. Повреждение получил главный алтарь храма, потому что на него упал сгоревший шпиль с тремя колоколами. В огне сгорел потолок, изготовленный из дуба 12-13 века. Все остальные реликвии – стелы 18-го века, пиеты, фрески, часовни и 600-летний Большой Орган – остались в порядке.

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