Собственная церковь, паб и мельница: в Ирландии продают аутентичную деревню — сколько стоит (фото)
В Ирландии продают целое село Village at Lyons.
В ирландском графстве Килдер выставили на продажу уникальный объект недвижимости — целое поселение Village at Lyons («Деревня в Лионе»). Стоимость исторического комплекса, расположенного неподалеку от Дублина, составляет 20 миллионов евро.
Входящий в лот
Новый владелец получит в распоряжение подлинное поселение на берегу канала. Комплекс состоит из:
каменных жилых домов;
действующей церкви и паба;
старинной водяной мельницы;
прилегающего земельного участка.
Объект позиционируют как готовый гостиничный бизнес класса люкс или роскошную частную резиденцию.
История восстановления «Села в Лионе»
Village at Lyons в свое время находилась в упадке, однако получила новую жизнь в 1990-х годах. Реставрацией руководил основатель авиакомпании Ryanair Тони Райан, приложивший усилия для максимального сохранения исторического облика каждого здания.
С 2016 года владельцем села является инвестор Барри О’Каллаган. На базе поселения он создал известный гостиничный комплекс Cliff at Lyons, который и выставлен на рынок как целостный имущественный объект.
