Собственная церковь, паб и мельница: в Ирландии продают аутентичную деревню — сколько стоит (фото)

В Ирландии продают целое село Village at Lyons.

Руслана Сивак
Village at Lyons. / © Bild Russian в Telegram

В ирландском графстве Килдер выставили на продажу уникальный объект недвижимости — целое поселение Village at Lyons («Деревня в Лионе»). Стоимость исторического комплекса, расположенного неподалеку от Дублина, составляет 20 миллионов евро.

Об этом пишет BILD.

Входящий в лот

Новый владелец получит в распоряжение подлинное поселение на берегу канала. Комплекс состоит из:

  • каменных жилых домов;

  • действующей церкви и паба;

  • старинной водяной мельницы;

  • прилегающего земельного участка.

Объект позиционируют как готовый гостиничный бизнес класса люкс или роскошную частную резиденцию.

Village at Lyons / © Bild Russian в Telegram

История восстановления «Села в Лионе»

Village at Lyons в свое время находилась в упадке, однако получила новую жизнь в 1990-х годах. Реставрацией руководил основатель авиакомпании Ryanair Тони Райан, приложивший усилия для максимального сохранения исторического облика каждого здания.

Village at Lyons. / © Bild Russian в Telegram

С 2016 года владельцем села является инвестор Барри О’Каллаган. На базе поселения он создал известный гостиничный комплекс Cliff at Lyons, который и выставлен на рынок как целостный имущественный объект.

