Собственное расследование путинской войны в Украине начали уже 10 стран мира

Собственное расследование путинской войны в Украине начали уже 10 стран мира

В их числе Польша, Германия и Франция.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по состоянию на сегодняшний день, 25 марта, уже 10 стран мира начали свои расследования по поводу войны России против Украины.

Об этом Венедиктова написала в своем Фейсбуке.

"10 стран уже начали свои собственные расследования по войне в Украине! Конечно, это наше государство, а также Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Мировая юридическая коалиция справедливости растет", — написала генеральный прокурор .

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