Собственный остров в семи километрах от Венеции выставили на продажу: сколько просят за крепость

Недалеко от Венеции выставили на продажу частный остров Креван / © Bild

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Недалеко от Венеции был выставлен на продажу частный остров Креван с переоборудованным наполеоновским фортом. Начальная цена объекта составляет 5,5 млн. евро.

Об этом рассказывает Bild.

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Остров расположен примерно в семи километрах от Венеции. По словам агента по недвижимости, оттуда открывается панорамный вид на город, а добраться до него можно на лодке.

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Главный объект на острове – бывшая крепость площадью 215 квадратных метров. Ее масштабную реконструкцию приступили в 1996 году. В настоящее время здание имеет водопровод, электричество, отопление и кондиционирование.

Недалеко от Венеции был выставлен на продажу частный остров Креван. / © Bild

© Bild

Новый собственник сможет расширить сооружение и увеличить жилую площадь.

От крепости к частному острову

Форт построили в XIX веке, когда регион находился под французским контролем. Тогда в Венецианской лагуне построили несколько небольших оборонительных сооружений.

Затем остров перешел под контроль Австрии, а позже стал частью Королевства Италия. В частной собственности он находится только с середины XX столетия. Кто владеет им сейчас, не сообщается.

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Это не первый частный остров в Венецианской лагуне, который выставляется на продажу. В июне этого года остров Санта-Кристина предлагали приобрести за 24,2 млн. евро.

На этом фоне стартовая цена Кревана в 5,5 млн евро выглядит гораздо скромнее.

Напомним, в Великобритании выставили на продажу небольшой остров, стоимость которого лишь чуть-чуть превышает среднюю цену жилья в стране. Необычное предложение уже вызвало большой интерес среди потенциальных покупателей.

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