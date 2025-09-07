События могут выйти из-под контроля: Келлог сделал важное предупреждение после удара РФ по Кабмину

Келлог заявил об угрозе выхода войны из-под контроля / © Associated Press

Россия нанесла самый большой удар по Киеву с начала войны. После этого советник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предупредил о риске эскалации войны со стороны РФ.

Об этом Кит Келлог заявил в сообщении в «Х».

Советник президента США Дональда Трампа, генерал в отставке Кит Келлог заявил, что массированная атака России на Киев 7 сентября свидетельствует об опасном повышении уровня эскалации войны.

«Опасность какой-либо войны заключается в эскалации. Похоже, Россия повышает уровень агрессии, нанеся наибольший удар за все время войны по зданию Кабинета министров Украины в Киеве», — написал он.

По его словам, впервые за время войны под удар попало здание Кабмина. Келлог напомнил, что всего две недели назад он находился в этом помещении вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

«История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за подобных действий. Именно поэтому президент Трамп работает над тем, чтобы остановить войну», — подчеркнул Келлог.

Он также подчеркнул, что этот удар нельзя рассматривать как сигнал о готовности России к дипломатическому завершению войны. Напротив, он подтверждает, что Кремль выбирает путь дальнейшей агрессии.

Напомним, массштабный ракетно-дроновый удар России по Киеву на ночь 7 сентября стал первым с начала большой войны, когда в столице погибли не только люди, но и произошло попадание в здание высшего органа исполнительной власти Украины — Кабмина.