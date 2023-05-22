"События на Белгородщине – внутренний российский конфликт": в ГУР объяснили, кто "воюет" в составе "легионов" России

События в Белгородской области – прямые последствия полномасштабной войны и вторжение путинского режима, путинской России в Украину.

Все, что происходит на территории так называемой Российской Федерации – это внутренний конфликт. Структуры, взявшие за себя ответственность за мероприятия 22 мая, – "Русский добровольческий корпус" и "Легион свободы России" – состоят из граждан Российской Федерации.

Об этом заявил Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки во время телемарафона.

Сегодня эти граждане России вернулись домой — там их встретили и поддержали жители этих территорий. Сегодня люди с оружием в руках готовы бороться за освобождение России от режима внутренней путинской оккупации. Поскольку других инструментов борьбы — законных, через суды, через другие мирные акции протеста — диктаторский режим Путина просто им не оставил", – сказал он.

Юсов добавил, что такие события в Белгородской области – прямые последствия полномасштабной войны и вторжение путинского режима, путинской России в Украину.

"Деградация продолжается на всех уровнях, и протестное движение набирает обороты и на других землях и территориях образований, которые сейчас называются Российской Федерацией", — отметил он.

Напомним, в Белгороде и области 22 мая раздаются взрывы, власти заявляют об обстрелах и бое "с украинскими диверсантами".

Между тем, добровольцы легиона "Свобода России" опубликовали утром видеообращение к россиянам с призывом к борьбе за свободную от президента Владимира Путина Россию.

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