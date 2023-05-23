События в Белгородской области – не последнее восстание в РФ: у Резникова сделали заявление

Советник министра обороны пояснил, что российские добровольцы хотят демилитаризовать приграничные территории РФ и хотят, чтобы война ушла с их территории.

События в Белгородской области – не последний случай восстания в пределах российских границ, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Об этом советник министра сказал в разговоре с Times Radio, сообщает The Guardian.

Сак объяснил, что российские повстанцы и партизаны пытаются избавиться от нынешнего режима в РФ, который ведет войну против Украины и изолирует саму Россию.

Почему добровольцы РФ активизировались именно сейчас

"Для нас довольно странно, что российским повстанцам и российским партизанам понадобилось столько времени, чтобы активизироваться в плане попыток избавиться от террористического режима, который несет смерть и разрушения Украины, изолирует Россию на международном уровне. Погибло более 200 тысяч российских солдат. По-видимому, переломная точка достигнута", – рассказал советник главы украинского Минобороны.

По его словам, события в Белгородской области, куда зашли российские добровольцы, разворачиваются именно сейчас, потому что украинские войска показали, что РФ "можно и нужно бить на поле боя".

"Мы уверены, что это вдохновило российских партизан и тех российских граждан, которые надеются что-либо изменить, и не хотят быть частью этого преступления агрессии", – добавил Сак.

Он также сказал, что часть россиян "не хотят, чтобы их дети жили с вечным стыдом и позором из-за того, что группа людей в Кремле делает с Украиной и миром".

Какая цель российских добровольцев

Советник министра обороны дистанцировал Украину от связи с российскими добровольцами, однако сказал, что у них схожие цели.

"Мне кажется, цель этих действий была сформулирована вчера теми, кто их совершил. Они заявили, что хотят демилитаризировать эту часть России. Они хотят, чтобы война ушла с их территории", – сказал Сак.

Он отметил, что это на самом деле соответствует целям Украины.

"Мы верим, что для того чтобы Украина была в безопасности, Европа была в безопасности после того, как мы победим Россию на поле боя, нам всем нужно будет создать демилитаризованную зону определенной формы в частях России", — пояснил советник министра обороны.

Что происходит в Белгородской области

В Белгородскую область РФ 22 мая зашли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали освобождение России от диктаторского режима и создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы.

В тот же день добровольцы сообщили, что освободили поселок Козинка и штурмуют город Грайворон. А 23 мая члены "ЛСР" и "РДК" сообщили о своем дальнейшем продвижении в Белгородской области. Власти РФ объявили в регионе режим контртеррористической операции.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что добровольцы являются гражданами и патриотами России, восставшими фактически против путинского режима.

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