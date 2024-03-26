События в "Крокусе" и задержание "террористов": в Сети указали на очередные факты, свидетельствующие о лживости РФ

Это заставляет в очередной раз убедиться в том, что Россия пытается скрыть правду.

Пользователи Сети заметили, что на кадрах из концертного зала в "Крокус Сити Холл", где началась стрельба, некоторые люди ведут себя очень странно. Их не охватила паника, они не стали убегать в сторону выходов. Более того, один из мужчин подозрительно похож на ФСБшника, который "засветился" во время задержания одного из террористов.

Об этом написал журналист Денис Казанский.

Заметили очередные странные моменты во время событий в "Крокусе" и задержании "террористов"

Как замечает журналист, внимательные люди обнаружили, что в зрительном зале ТРЦ "Крокус" находились люди, одетые в однотипную одежду синего цвета. Именно они очень странно вели себя во время стрельбы. К примеру, один мужчина сидел у самой двери, но после начала стрельбы и паники – с места не сдвинулся.

Мужчина в концертном зале "Крокуса"

"Но самое главное – этот человек подозрительно похож на одного из ФСБшников, который позже засветился на кадрах с задержанным террористом. На нем такие же джинсы и часы на руке", – резюмировал Денис Казанский.

ФСБшник, "задерживавший" одного из террористов

Напомним, ранее журналист указал на факты, свидетельствующие о том, что задержание "московского террориста" может быть фейковым.

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