События в Венесуэле могут сыграть на руку Путину и Китаю — The Telegraph

Путин поддерживает Мадуро / © Associated Press

Молниеносная спецоперация США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро может стать стратегическим подарком для России и Китая.

Об этом на страницах The Telegraph пишет международный обозреватель Адриан Бломфельд.

«США только что с неожиданной легкостью отрубили главное американское щупальце глобальной антиамериканской связи. Конечно, ни одному автократу не нравится видеть, как одного из своих хватают, сковывают и экстрадируют — его судьбу оставляют на усмотрение иностранного суда», — пишет Бломфельд.

Автор публикации убежден, что Путина эти события могли испугать лично.

«Сегодня у Путина еще больше поводов беспокоиться о своей личной безопасности, учитывая, что Международный уголовный суд обвинил его в тяжких военных преступлениях, совершенных в Украине. Несмотря на утрату союзника в лице венесуэльского диктатора, Москва и Пекин могут воспринять эти события как шанс для себя. С одной стороны, Трамп показал решимость в проведении силовых акций на мировой арене», — добавил он.

Напомним, США провели масштабный удар по Венесуэле, во время которого, по словам президента Дональда Трампа, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и увезли из страны. Операция была осуществлена в тесном взаимодействии с американскими правоохранительными органами и Трамп назвал ее успешной.

По данным американских СМИ, сама военная операция длилась менее 30 минут. Во время атаки прогремели, по меньшей мере, семь взрывов, повлекших за собой панику среди жителей столицы Венесуэлы — Каракаса. Люди выходили на улицы, наблюдали за низко летающими самолетами и делились видео в соцсетях.