Движение сопротивления против путинского режима в РФ набирает обороты.
В курортном городе Сочи Краснодарского края неизвестные расклеили открытки в поддержку Легиона "Свобода России", восставшего против Путина и его окружения.
Об этом сообщает пресс-служба Легиона.
"Неизвестные патриоты из Сочи поддерживают движение сопротивления! На стенах города появились открытки в поддержку Легиона. Свобода близко!". "L". За Россию! За свободу!", — подписали авторы сообщения.
Таким образом патриоты России хотят показать, что они поддерживают движение сопротивления, набравшего обороты в РФ. Послания для диктаторов и путинистов были расклеены по всему городу. Они появились на заборах и стенах домов.
Как сообщалось ранее, командир РДК Денис с позывным "Вайт Рекс" ответил, причастна ли Украина к прорыву Белгородской области или передавала им технику.
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