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Сочи также ждет "освобождения" от путинского режима: в городе появились открытки Легиона "Свобода России"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1966
Время на прочтение
1 мин
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Сочи также ждет "освобождения" от путинского режима: в городе появились открытки Легиона "Свобода России"

В Сочи по всему городу появились открытки Легиона "Свобода России". ФОТО: Легион

Движение сопротивления против путинского режима в РФ набирает обороты.

В курортном городе Сочи Краснодарского края неизвестные расклеили открытки в поддержку Легиона "Свобода России", восставшего против Путина и его окружения.

Об этом сообщает пресс-служба Легиона.

"Неизвестные патриоты из Сочи поддерживают движение сопротивления! На стенах города появились открытки в поддержку Легиона. Свобода близко!". "L". За Россию! За свободу!", — подписали авторы сообщения.

Таким образом патриоты России хотят показать, что они поддерживают движение сопротивления, набравшего обороты в РФ. Послания для диктаторов и путинистов были расклеены по всему городу. Они появились на заборах и стенах домов.

В Сочи по всему городу появились открытки Легиона
В Сочи по всему городу появились открытки Легиона "Свобода России". ФОТО: Легион
В Сочи по всему городу появились открытки Легиона
В Сочи по всему городу появились открытки Легиона "Свобода России". ФОТО: Легион
В Сочи по всему городу появились открытки Легиона
В Сочи по всему городу появились открытки Легиона "Свобода России". ФОТО: Легион
В Сочи по всему городу появились открытки Легиона
В Сочи по всему городу появились открытки Легиона "Свобода России". ФОТО: Легион

Как сообщалось ранее, командир РДК Денис с позывным "Вайт Рекс" ответил, причастна ли Украина к прорыву Белгородской области или передавала им технику.

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Дата публикации
Просмотры
1966
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