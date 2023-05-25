Сочи также ждет "освобождения" от путинского режима: в городе появились открытки Легиона "Свобода России"

Движение сопротивления против путинского режима в РФ набирает обороты.

В курортном городе Сочи Краснодарского края неизвестные расклеили открытки в поддержку Легиона "Свобода России", восставшего против Путина и его окружения.

Об этом сообщает пресс-служба Легиона.

Также читайте Передавала ли Украина оружие и технику для прорыва в Белгородской области РФ: ответ РДК

"Неизвестные патриоты из Сочи поддерживают движение сопротивления! На стенах города появились открытки в поддержку Легиона. Свобода близко!". "L". За Россию! За свободу!", — подписали авторы сообщения.

Таким образом патриоты России хотят показать, что они поддерживают движение сопротивления, набравшего обороты в РФ. Послания для диктаторов и путинистов были расклеены по всему городу. Они появились на заборах и стенах домов.

В Сочи по всему городу появились открытки Легиона "Свобода России". ФОТО: Легион

В Сочи по всему городу появились открытки Легиона "Свобода России". ФОТО: Легион

В Сочи по всему городу появились открытки Легиона "Свобода России". ФОТО: Легион

В Сочи по всему городу появились открытки Легиона "Свобода России". ФОТО: Легион

Как сообщалось ранее, командир РДК Денис с позывным "Вайт Рекс" ответил, причастна ли Украина к прорыву Белгородской области или передавала им технику.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.