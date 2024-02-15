"Сочувствия к нацистам у России нет и не будет": Путин сделал циничное заявление об отношениях с Украиной

Кремлевский диктатрор заявил, что РФ "будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма".

Сочувствия к нацистам у России нет и не будет. Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма.

Об этом заявил президент страны-агрессоры России Владимир Путин в разговоре с рабочими "Уралвагонзавода", передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"А что касается нашего отношения к Украине, к украинскому народу, я много раз об этом говорил совсем недавно... Я думаю, что подавляющее большинство граждан России такие подходы разделяет. С любыми проявлениями крайнего национализма, нацизма мы, разумеется, будем бороться. Будем людей защищать наших, которые там живут", – заявил кремлевский диктатор.

Напомним, Путин сожалеет, что не начал полномасштабную войну в Украине раньше.