Блок Меркель уступил партии Шольца с худшим с 1949 году результаты.

Федеральная избирательная комиссия ФРГ утром в понедельник, 27 сентября, заявила о завершении подсчета всех 299 округов. По предварительным данным, на парламентских выборах победила "Социал-демократическая партия".

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что социал-демократы во главе с Олафом Шольцем набрали 25,9% голосов, тогда как блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Ангелы Меркель получил поддержку 24,1% избирателей.

Как сообщалось, это худший результат консерваторов с 1949 года.

Третье место с 14,8% голосов заняли "Зеленые", за ними идет "Свободная демократическая партия" с поддержкой 11,5% электората. В издании отмечают, что обе партии "готовы обсудить создание трехстороннего союза с одним из своих более сильных соперников".

Всего в бундестаг 20-го созыва проходят шесть политических объединений. Кроме уже упомянутых речь идет также о правопопулистской "Альтернативе для Германии" (10,3%) и партии "Левых", которая не преодолела пятипроцентный порог, получив 4,9% голосов.

Как сообщалось, вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц имеет крайне специфическую харизму. За отсутствие эмоций и системность его прозвали "шольцомат". "Я избираюсь на должность федерального канцлера, а не директора цирка", — говорит он.

Его однопартийцы утверждают — для Украины это лучший вариант. "Олаф Шольц будет стоять на стороне Украины и социал-демократы будут стоять на стороне Украины и за сильную политику в отношении России", — отмечает член партии "СДПГ" Никлас Коссов.

Однако у партии есть большое крыло сторонников России. В программе эсдеков уже прописана политика диалога с Москвой, а сам Шольц в свое время тесно работал с главным немецким промоутером Путина — Герхардом Шредером.

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