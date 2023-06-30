Соцсети забирают более пяти лет нашей жизни: новое исследование

Почти 60 процентов людей в мире пользуются социальными сетями и типичный пользователь проводит по этому занятию более двух часов в день.

Со 4,8 миллиардами пользователей ежедневно социальные медиа являются неотъемлемой частью современного мира и основным способом оставаться на связи. Ежегодно 30 июня отмечается День социальных сетей. Этот день был основан в 2010 году, чтобы признать влияние социальных сетей на глобальную коммуникацию. Сколько времени люди проводят, листая ленту, показало новое исследование.

Об этом пишет Al Jazeera.

MySpace была первой социальной платформой, охватившей 1 миллион активных пользователей ежемесячно в 2004 году, открывая путь для социальных медиа, которыми мы их знаем сегодня.

За два десятилетия социальные медиа получили широкое распространение и на сегодняшний день в них задействовано около 60 процентов населения мира.

Какие социальные платформы чаще всего используются в мире?

Facebook получил корону самой распространенной социальной медиа-платформы, которая может похвастаться ежемесячно 2,96 миллиардами активных пользователей.

Основанный Марком Цукербергом в 2004 году Facebook изменил ландшафт социальных сетей. Появившись как сеть исключительно для колледжей, она быстро расширилась по всему миру.

Meta (ранее Facebook Inc) владеет четырьмя крупнейшими в мире платформами социальных сетей: Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Каждая из первых трех привлекает не менее 2 миллиардов активных пользователей ежемесячно.

YouTube, запущенный в 2005 году, имеет в аудиторию 2,51 миллиарда пользователей, что делает его вторым по величине приложением для социальных сетей. По состоянию на февраль самым популярным видео на YouTube был Baby Shark Dance, приблизившийся к 13 миллиардам просмотров.

WhatsApp и Instagram занимают третье и четвертое места с 2 миллиардами пользователей каждый. WhatsApp был основан в 2009 году и быстро стал популярным приложением для обмена сообщениями по всему миру, тогда как Instagram стал популярным благодаря обмену фотографиями и видео. Он популярен среди влиятельных людей в социальных сетях и подписчиков.

Сколько времени в среднем человек проводит в социальных сетях?

По данным DataReportal, типичный пользователь проводит в социальных сетях около 2,5 часов в день.

Это 864 часа в год прокрутки приложений, что эквивалентно 36 дням или чуть больше месяца.

Когда мы продолжаем этот промежуток времени, цифры становятся еще более потрясающими. Если предположить, что средняя продолжительность жизни составляет 72 года, а возраст 16 лет является критерием использования социальных сетей, пользователи могут провести в социальных сетях около 5,5 лет своей жизни.

Причины столь длительной затраты времени разные. Социальные медиа – это платформы для общения, развлечений и получения свежей информации.

Однако исследования показали, что повсеместное использование социальных сетей связано с отрицательным влиянием на психическое здоровье. Одно исследование выявило, что продолжительное использование социальных сетей связано с увеличением симптомов депрессии у подростков.

“Любой алгоритм социальных сетей, будь то Instagram, Facebook или Snapchat, работает практически одинаково. Они оптимизированы для взаимодействия», — сказала автор Кэти О'Нил Al Jazeera. Они оптимизированы, чтобы удерживать вас на платформе социальных сетей, несмотря ни на что. Instagram или Facebook — безразлично, качественно ли, вредно ли, или еще что-то”.

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