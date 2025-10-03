- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 434
- Время на прочтение
- 1 мин
Содержание багажа шокировало таможенников: в аэропорту Кракова задержали украинца
гражданин Украины перевозил в багаже более 15 килограммов человеческих волос на сумму 74,5 тысяч долларов.
В Польше таможенники аэропорта Краков-Балице обнаружили в багаже украинца более 15 килограммов человеческих волос. Выяснилось, что товар происходит из Турции, а его рыночная стоимость оценивается в сотни тысяч злотых.
Об этом сообщает информационный портал Польши inPoland.
В аэропорту Краков-Балице сотрудники Малопольского таможенного и налогового управления в Кракове разоблачили необычную контрабанду. Как сообщили сотрудники Национальной налоговой администрации, в багаже гражданина Украины, который прилетел из Дубая, были найдены 94 пряди человеческих волос общим весом более 15 килограммов.
Украинец ничего не декларировал. Однако при проверке ручной клади были обнаружены пакеты с волосами разной длины.
Установлено, что товары происходят из Турции, а их ориентировочная уличная стоимость составила около 270 000 злотых (74,5 тысячи долларов — ред.).
Против гражданина Украины возбуждено уголовное производство. Ему грозит штраф.
Ранее специалисты Львовской таможни задержали необычную партию «живого товара» — 2580 муравьев, которых пытались нелегально переправить в Польшу.