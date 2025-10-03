Содержание багажа шокировало таможенников: в аэропорту Кракова задержали украинца

В багаже украинца польские таможенники обнаружили более 15 кг волос / © inpoland

Реклама

В Польше таможенники аэропорта Краков-Балице обнаружили в багаже украинца более 15 килограммов человеческих волос. Выяснилось, что товар происходит из Турции, а его рыночная стоимость оценивается в сотни тысяч злотых.

Об этом сообщает информационный портал Польши inPoland.

В аэропорту Краков-Балице сотрудники Малопольского таможенного и налогового управления в Кракове разоблачили необычную контрабанду. Как сообщили сотрудники Национальной налоговой администрации, в багаже ​​гражданина Украины, который прилетел из Дубая, были найдены 94 пряди человеческих волос общим весом более 15 килограммов.

Реклама

Украинец ничего не декларировал. Однако при проверке ручной клади были обнаружены пакеты с волосами разной длины.

Установлено, что товары происходят из Турции, а их ориентировочная уличная стоимость составила около 270 000 злотых (74,5 тысячи долларов — ред.).

Против гражданина Украины возбуждено уголовное производство. Ему грозит штраф.

Ранее специалисты Львовской таможни задержали необычную партию «живого товара» — 2580 муравьев, которых пытались нелегально переправить в Польшу.