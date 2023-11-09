Соединенные Штаты и Южная Корея озабочены военным сотрудничеством РФ и КНР – Блинкен

Энтони Блинкен заявил, что разделяет беспокойство Южной Кореи по поводу растущего военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией. Он назвал ее "улицей с двусторонним движением", ведь речь идет об обмене оружием и технологиями.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Южной Кореи Паком Джином в Сеуле, пишет Reuters.

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Блинкен и Джин обсудили так называемую расширенную стратегию сдерживания в противодействии угрозам со стороны Северной Кореи, что означает использование военных ресурсов США, в частности ядерной компоненты, для защиты от атак. Кроме того, важным является и улучшение сотрудничества с Японией.

"Мы действительно озабочены любой поддержкой программ баллистических ракет Северной Кореи, ее ядерных технологий, возможностей запуска в космос. Работаем над обнаружением, разоблачением и, при необходимости, противодействием этим усилиям", — подчеркнул Блинкен.

Впрочем, страны отрицают какие-либо соглашения по оружию, хотя их лидеры пообещали более тесное военное сотрудничество во время встречи в сентябре на далеком востоке России. Известно, что Северная Корея поставляет военное оборудование России для использования в войне с Украиной, а Россия оказывает техническую поддержку в достижении военного прогресса Северной Кореей.

Как подчеркнул госсекретарь США, речь идет о безопасности Корейского полуострова, глобальных режимах нераспространения, российской агрессии против Украины и нарушении многих резолюций Совета Безопасности ООН.

Напомним, Южная Корея пригрозила Москве за сотрудничество с Пхеньяном.

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