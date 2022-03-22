Соединенные Штаты ограничат въезд в страну некоторым китайским чиновникам — Блинкен

Санкции будут введены из-за репрессий в отношении этнических и религиозных меньшинств в Китае.

Соединенные Штаты будут ограничивать визы китайским чиновникам из-за их причастности к "репрессивным действиям" против групп этнических и религиозных меньшинств.

Об этом в понедельник, 21 марта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает Reuters.

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Председатель Госдэпа США не назвал фамилии должностных лиц, которым будет ограничен въезд, но подчеркнул, что они несут ответственность или причастны "к репрессиям против тех, кто исповедует определенные религии и духовные практики, представителей групп этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, профсоюзных. деятелей, представителей гражданского общества и мирных протестующих в Китае и за границей”.

“Соединенные Штаты осуждают действия китайских чиновников, которые преследуют, запугивают, контролируют и похищают представителей этнических и религиозных меньшинств, в том числе тех, кто ищет безопасности за рубежом, а также граждан США, выступающих от имени этих уязвимых групп населения”., – говорится в заявлении Госдепартамента.

Напомним, ранее президент США Джо Байден в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином предупредил его о последствиях для страны, если КНР предоставит материальную помощь России, развязавшей войну в Украине.

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