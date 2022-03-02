Соединенные Штаты закрывают свое небо для всей российской авиации — Байден

Такое решение президент США принял из-за вторжения России в Украину

США закрывают воздушное пространство для российских самолетов из-за развязанной Российской Федерацией войны против Украины.

Об этом президент США Джо Байден сказал в ходе ежегодного обращения "О положении государства" (State of the Union) на заседании обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.

"Россия будет абсолютно изолирована от воздушного пространства", — подчеркнул американский президент.

Ранее аналогичные запреты относительно российских самолетов применили Евросоюз, страны Европы и Канада.

Также читайте Гиганты авиаотрасли Boeing и CFM отказываются обслуживать российские самолеты

Все эти санкции против России – из-за того, что она пошла войной против Украины. Россия становится изолированной от цивилизованного мира.

Напомним, что против РФ уже ввели свои санкции Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия, Япония – то есть все страны "Большой семерки". Ограничения разные – от блокировки счетов и платежных систем до закрытия неба для полетов, а моря – для кораблей. В частности, под удар последних британских санкций попали "Газпром", "Сбербанк" и российские корабли.

Читайте также: