Соединенные Штаты закрывают свое небо для всей российской авиации — Байден

Такое решение президент США принял из-за вторжения России в Украину
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов из-за развязанной Российской Федерацией войны против Украины.
Об этом президент США Джо Байден сказал в ходе ежегодного обращения "О положении государства" (State of the Union) на заседании обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.
"Россия будет абсолютно изолирована от воздушного пространства", — подчеркнул американский президент.
Ранее аналогичные запреты относительно российских самолетов применили Евросоюз, страны Европы и Канада.
Все эти санкции против России – из-за того, что она пошла войной против Украины. Россия становится изолированной от цивилизованного мира.
Напомним, что против РФ уже ввели свои санкции Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия, Япония – то есть все страны "Большой семерки". Ограничения разные – от блокировки счетов и платежных систем до закрытия неба для полетов, а моря – для кораблей. В частности, под удар последних британских санкций попали "Газпром", "Сбербанк" и российские корабли.
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