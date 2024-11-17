Соглашение, которое может положить конец войне: в CNN считают, что Трамп может отступить перед Путиным

Дональд Трамп, который вскоре станет 47 президентом США, заявил, что может достичь так называемого соглашения о прекращении войны в Украине за день. Это кажется неправдоподобным, поскольку Россия и Украина уже воюют более десяти лет. С учетом отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным последний, вероятно, почувствует себя в силе продолжать как войну в Украине, так и подрыв стран НАТО, ведь знает, что Трамп может не ответить.

Об этом говорится в материале CNN.

Трамп прикидывается прекрасным переговорщиком, поэтому, возможно, он мог бы заключить соглашение сейчас, когда Украина противостоит в войне с россиянами и знает, что контролируемый республиканцами Конгресс, вероятно, не поддержит дополнительные расходы миллиардов на финансирование их войны, считают в CNN.

"Между тем, тот факт, что россияне присоединили к войне северокорейских солдат, свидетельствует о том, что Путин не хочет объявлять массовую мобилизацию в России, ведь это непопулярное решение. Поэтому он может иметь собственные интересы в сворачивании войны на условиях, которые он считает благоприятными"., — говорится в материале.

Анексированный Крым и оккупированный восток: каким может быть "соглашение" Трампа

Там добавляют, что общие контуры соглашения, которое, вероятно, положит конец боевым действиям, могут заключаться в том, что Россия сохранит за собой аннексированный в 2024 году Крым, а Украина получит обратно часть территорий на востоке Украины, которую Россия захватила после. Украина не вступает в НАТО, но получает гарантии безопасности от США, такие как Япония.

Однако в издании отмечают, что ни россияне, ни украинцы не будут удовлетворены элементами этого соглашения. Альтернативой есть вечная война, погибнут миллионы.

По словам бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, будущий 47-й президент США "фундаментально пересмотрит предпосылки НАТО". Но в начале этого года Конгресс США усложнил выход из Альянса, гарантируя, что для этого понадобится супербольшинство голосов в Сенате или акт, принятый полным составом Конгресса, чтобы вывести США из Альянса.

"Однако своими публичными заявлениями Трамп может значительно подорвать НАТО, поскольку он является главнокомандующим важнейшей страны Альянса. В феврале Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что они хотят" с любой страной- членом НАТО, которая не тратит 2% своего ВВП на свою оборону", — говорится в материале.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что амбиции Путина выше захвата Украины: "Россия усиливает кампанию гибридных атак на наших союзных территориях, непосредственно вмешиваясь в наши демократии, саботируя промышленность и совершая насилие. … Это свидетельствует о том, что смещение линии фронта в этой войне происходит уже не только в Украине. Линия фронта все больше перемещается за границы в Балтийский регион, в Западную Европу".

"Учитывая "странный роман" Трампа с президентом России Владимиром Путиным, РФ, вероятно, почувствует себя в силе продолжать эти усилия по подрыву стран НАТО, зная, что Трамп может не ответить", — добавляют в CNN.

Напомним, Дональд Трамп накануне заявил о том, что закончит войну в Украине, в то же время в Сети снова появился ряд заявлений о переговорах. Они звучали как от западных лидеров, так и от путинских поклонников.

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