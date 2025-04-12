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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Соглашение о полезных ископаемых: Reuters о том, как США увеличивают требование — чего требуют еще

Среди прочего, США требуют взятия под контроль идущий через Украину газопровод.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Соглашение о полезных ископаемых

Соглашение о полезных ископаемых / © ТСН

В пятницу, 11 апреля представители США и Украины встретились с предложением Вашингтона получить доступ к минеральным богатствам Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Источник, знающий этот вопрос, отмечает, что перспективы прорыва были мизерными, учитывая «антагонистическую» атмосферу встречи. «Переговорная среда очень антагонистическая», — сказал источник, указывая на «максималистический» проект, представленный администрацией Трампа в прошлом месяце.

По информации издания, напряжение в вашингтонских переговорах вызвано последним проектом предложения администрации Трампа, который более расширен, чем начальная версия.

Последний проект предоставляет США привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых и обязывает Киев размещать в совместном инвестиционном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями.

Однако предложенное соглашение не предоставит гарантии безопасности США Киеву — главному приоритету президента Украины Владимира Зеленского.

«По словам источника, один из „скрытых пунктов“ найденных в проекте — требование, чтобы американская Международная финансовая корпорация развития США (DFC) взяла под контроль газопровод „Газпрома“ (украинская ГТС не принадлежит „Газпрому“ — Ред.), проходящий через территорию Украины в Европу», — отмечают в издании.

В свою очередь украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells как внешнего советника по соглашению с полезными ископаемыми.

Ранее бывший госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что скандальное соглашение о редкоземельных металлах предложил сам Зеленский.

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Дата публикации
Количество просмотров
682
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