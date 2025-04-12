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Соглашение о полезных ископаемых: Reuters о том, как США увеличивают требование — чего требуют еще
Среди прочего, США требуют взятия под контроль идущий через Украину газопровод.
В пятницу, 11 апреля представители США и Украины встретились с предложением Вашингтона получить доступ к минеральным богатствам Украины.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
Источник, знающий этот вопрос, отмечает, что перспективы прорыва были мизерными, учитывая «антагонистическую» атмосферу встречи. «Переговорная среда очень антагонистическая», — сказал источник, указывая на «максималистический» проект, представленный администрацией Трампа в прошлом месяце.
По информации издания, напряжение в вашингтонских переговорах вызвано последним проектом предложения администрации Трампа, который более расширен, чем начальная версия.
Последний проект предоставляет США привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых и обязывает Киев размещать в совместном инвестиционном фонде все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными компаниями.
Однако предложенное соглашение не предоставит гарантии безопасности США Киеву — главному приоритету президента Украины Владимира Зеленского.
«По словам источника, один из „скрытых пунктов“ найденных в проекте — требование, чтобы американская Международная финансовая корпорация развития США (DFC) взяла под контроль газопровод „Газпрома“ (украинская ГТС не принадлежит „Газпрому“ — Ред.), проходящий через территорию Украины в Европу», — отмечают в издании.
В свою очередь украинское правительство наняло юридическую фирму Hogan Lovells как внешнего советника по соглашению с полезными ископаемыми.
Ранее бывший госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что скандальное соглашение о редкоземельных металлах предложил сам Зеленский.