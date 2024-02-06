Соглашение о помощи Украине и границе с Мексикой находится на грани срыва — WP о баталиях в Сенате

Спикер Палаты представителей назвал законопроект "мертвым", в то время как сенаторы от Республиканской партии начинают массово дезертировать накануне голосования в среду.

Двухпартийный пакет пограничных реформ и финансирования для Украины и Израиля оказался близок к краху 5 февраля после того, как спикер Палаты представителей назвал его "мертвым", бывший президент Дональд Трамп напал на главного переговорщика от Республиканской партии, а руководство Сената от Республиканской партии заявило, что, скорее всего, проголосует против продолжения рассмотрения законопроекта на этой неделе.

Об этом пишет The Washington Post.

Стремительное падение поддержки в Сенате

Законопроект стоимостью 118 миллиардов долларов, предусматривающий радикальные изменения в национальной системе предоставления убежища и механизм эффективного закрытия границы для большинства мигрантов, когда количество пересечений границы особенно велико, был обнародован после месяцев переговоров 4 февраля вечером, после того, как многие его оппоненты из Республиканской партии ошибочно назвали законопроект благом для мигрантов.

После закрытого заседания сенаторов-республиканцев 5 февраля вечером главный переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Ленкфорд (штат Оклахома) заявил, что, по его мнению, республиканцы, скорее всего, объединятся, чтобы заблокировать закон 7 февраля, и что он сам, может быть, даже проголосует против него.

Сенатор Джон Тьюн, второй по значимости республиканец, сказал, что все согласились с тем, что ожидаемое в среду процедурное голосование было слишком ранним.

Некоторые сенаторы-республиканцы, в том числе Лэнкфорд, заявили, что на конференции обсуждается вопрос о том, нужно ли больше времени на рассмотрение поправок к законопроекту после блокирования голосования. Но иммиграционная реформа оказалась настолько токсичной для республиканских законодателей, что достижение консенсуса по изменению законопроекта в ближайшем будущем кажется маловероятным.

Стремительное падение поддержки в Сенате отражает перевернутую политику по соглашению о границе среди республиканцев, которое началось несколько недель назад, когда Трамп начал ее критиковать. Консервативный профсоюз офицеров пограничной службы одобрил соглашение в понедельник, заявив, что он "кодифицирует в законе полномочия, которых агенты пограничной службы США никогда не имели в прошлом".

А группы по защите прав иммигрантов и беженцев, в том числе Amnesty International USA, раскритиковали закон как содержащий "наиболее экстремистские антииммигрантские предложения, которые эта страна видела за последние 100 лет".

Но все большее количество республиканцев на Капитолийском холме считают этот закон слишком мягким.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и его руководящая команда, которые изначально требовали, чтобы принятые Палатой представителей пограничные реформы были привязаны к финансированию Украины, изложили свои претензии в совместном заявлении, заявив, что законодательство "не способно" обеспечить безопасность границы и будет способствовать росту нелегальной иммиграции.

“Любое рассмотрение этого сенатского законопроекта в его нынешнем виде является пустой тратой времени, – написали они. — Он МЕРТВ по прибытии в Палату представителей. Мы призываем Сенат США отклонить его”.

Трамп включил вопрос границы в свое предвыборное послание в 2024 году и сказал республиканским законодателям не поддерживать законопроект еще до того, как участники переговоров обнародовали его текст.

Позиция Трампа

"Это очень плохой законопроект для его карьеры", — сказал Трамп о Ленкфорде, ведущем республиканском переговорнике, который является одним из самых консервативных членов конференции, в интервью Дэну Бонджино 5 февраля.

“Он сосредоточен на кампании, – сказал Ленкфорд, когда его попросили отреагировать на комментарий Трампа в эфире CNN. — Я собираюсь сделать все возможное, чтобы защитить нацию так быстро, как только смогу, вне зависимости от избирательного цикла».

Трамп и его союзники неправильно охарактеризовали законопроект, который также позволит нанять тысячи дополнительных сотрудников приюта и пограничной службы, а также увеличить количество мест для содержания под стражей как кодифицирующий еще большую нелегальную миграцию в страну.

Ленкфорд назвал эти искажения "смешными" в интервью Fox News в понедельник, но несколько сенаторов-республиканцев заявили, что эти характеристики уже нанесли ущерб базе.

Поддержка Макконнелла

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл (республиканец, штат Кентукки), чьи сотрудники помогали вести переговоры по соглашению, и который пытается найти способ убедить своих членов проголосовать за помощь Украине и Израилю, выразил свою поддержку, равно как и умеренная сенатор Сьюзан Коллинз (республиканка) штат Мэн).

“Мои коллеги знают мою позицию, – сказал Макконнелл ранее в понедельник. — Они знают так же, как я, что противники Америки в Москве, Пекине и Тегеране работают вместе, чтобы взорвать нас. И они знают, что наконец-то пора для Сената ответить силой”.

Кто против

Но по состоянию на вечер понедельника по меньшей мере 20 сенаторов-республиканцев заявили о своем несогласии с соглашением, а двое сенаторов-демократов раскритиковали его как слишком "драконовское" для искателей убежища. Сенатор Берни Сандерс (штат Вирджиния) выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты не должны предоставлять еще один "доллар" на войну Израиля в Газе, но неясно, проголосует ли он против всего пакета.

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Законопроект нуждается в 60 голосах, чтобы преодолеть первое процедурное голосование, которое, по словам лидера большинства Чарльза Шумера, состоится в среду. На этой неделе Палата представителей должна проголосовать за отдельный законопроект о дополнительной помощи Израилю на сумму 17,6 миллиарда долларов, которая имеет целью оказывать давление на Сенат, чтобы тот сократил больший пакет. В понедельник Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что президент Байден наложит вето на этот закон, если он попадет на его стол.

Среди непроголосовавших республиканцев есть такие правые лидеры, как сенатор Майк Ли (штат Юта), призвавший к новому лидерству республиканцев в Сенате — покушение на Макконнелла — и сенатор Тед Круз (штат Техас), который назвал соглашение "БЕЗУМНЫМ" в своем сообщении в социальной сети. Но гораздо более выразительными для потенциального будущего законопроекта комментарии некоторых сенаторов, которые находятся в центре республиканской конференции или имеют связи с республиканским руководством.

Сенатор Джонни Эрнст (республиканец от штата Айова), член руководства, заявил, что положение о границе "под угрозой".

«Я бы хотел, чтобы мы дали Джеймсу [Ленкфорду] презумпцию невиновности, чтобы он посмотрел на текст до того, как мы начали выступать с оппозиционной позицией, — сказал Эрнст. — Но, несмотря на это, он уже есть, он уже повлиял на общественность, и мы должны принять это во внимание, когда будем двигаться дальше».

Сенатор Джон Корнин (республиканец, штат Техас), союзник Макконнелла, сказал, что у него есть "вопрос и серьезная обеспокоенность" по этому закону, свидетельствующий о проблемах с его дальнейшим продвижением в Сенате. Сенатор Джеймс Риш (Айдахо), ведущий республиканец в Комитете по международным отношениям Сената и ястреб обороны, намекнул на свою оппозиционность в сообщении в социальных сетях, где он призвал обеспечить соблюдение действующих законов на границе и остановить "это безумие".

Сенатор Стив Дейнс (штат Монтана), глава Национального республиканского сенатского комитета и член лидерской команды, также заявил, что он против законопроекта.

Некоторые республиканцы отметили, что они считают "лазейкой" в положении о чрезвычайном положении на границе, которая позволит президенту остановить закрытие границы в условиях чрезвычайной ситуации с национальной безопасностью, а другие — на тот факт, что законодательство ускорит выдачу разрешений на работу для соискателей убежища, которые пройдут новый, высший барьер среди других проблем.

«Напряжение вокруг очень высокое, — сказал один из помощников республиканцев в Сенате. — Этот законопроект никуда не денется. К сожалению, он только раскалывает республиканцев и отправляет Ленкфорда на остров, которого он не заслуживает”.

Другой помощник республиканца сказал, что многие на конференции считают, что иммиграционное соглашение всегда обречено на провал, учитывая интенсивность поддержки этого вопроса со стороны Республиканской партии и необходимость хотя бы частичного компромисса с демократами для достижения договоренности.

"Вы не можете убить то, что никогда не было живым", — сказал помощник.

Другие законодатели-демократы также выразили свое недовольство законопроектом.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что президент рассматривает возможность продвижения иммиграционной политики эпохи Трампа, против которой демократы так упорно боролись — и против которой он сам проводил кампанию — в обмен на помощь нашим союзникам, которую уже поддерживают республиканцы", — заявили сенатор Алекс Падилья ( Калифорния) и депутат Нанетт Барраган (Калифорния), глава испаноязычного кокуса Конгресса.

Группы защиты прав иммигрантов также раскритиковали этот закон.

"Как кандидат Джо Байден пообещал вернуться к гуманной иммиграционной политике, но в качестве президента он неоднократно использовал жестокие методы бывшего президента Трампа", — заявила Эми Фишер, директор по правам беженцев и мигрантов Amnesty International США.

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