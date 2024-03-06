Историческая победа ХАМАСа: почему соглашение о прекращении огня в Газе может загнать Израиль в ловушку

За последние пять месяцев Израиль уничтожил тысячи боевиков ХАМАСа, разрушил десятки их тоннелей и нанес беспрецедентные разрушения в Секторе Газы.

Об этом пишет Associated Press.

Но перед ним все еще стоит дилемма, которая была понятна с самого начала войны и которая, в конце концов, определит ее результат: Израиль может либо попытаться уничтожить ХАМАС, что будет означать почти неизбежную гибель примерно 100 заложников, до сих пор содержащихся в Газе, либо заключить соглашение, которая позволит боевикам заявить об исторической победе.

Любой результат будет болезненным для израильтян. Любой из них, скорее всего, будет означать бесславный конец долгой политической карьеры премьер-министра Беньямина Нетаньяху. И любой из них может быть приемлем для ХАМАСа, который ценит мученичество.

Нетаньяху, по крайней мере публично, отрицает существование такой дилеммы. Он пообещал уничтожить ХАМАС и освободить всех заложников либо посредством спасательных миссий, либо путем заключения соглашений о прекращении огня, заявив, что победа может наступить "за считанные недели".

Пока идет война, он может избежать досрочных выборов, которые, согласно опросам, могут отстранить его от власти. Но кажется неизбежным, что в какой-то момент придется делать выбор между заложниками и военной победой.

Между тем, ХАМАС, похоже, не спешит достичь временного прекращения огня в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается на следующей неделе, или отложить ожидаемую израильскую операцию в Рафахе, южном городе, где половина населения Газы ищет убежища.

Лидер ХАМАСа Яхья Синвар, вероятный организатор нападения на Израиль 7 октября, имеет основания полагать, что пока он удерживает заложников, он сможет в конце концов закончить войну на своих условиях.

Кровавая игра Синвара

За более чем два десятилетия, проведенные в израильских тюрьмах, Синвар изучил иврит, изучил израильское общество и обнаружил брешь в броне своего противника, превосходящего его в военном плане.

Он узнал, что Израиль не может мириться с тем, что его люди, особенно солдаты, находятся в плену, и будет делать все возможное, чтобы вернуть их домой. Сам Синвар был среди более чем 1000 палестинских заключенных, освобожденных в обмен на одного пленного солдата в 2011 году.

Для Синвара массовые убийства 7 октября могли быть ужасным дополнением к основной операции, которая заключалась в том, чтобы затащить большое количество заложников в огромный лабиринт тоннелей под Газой, где Израиль не смог бы их спасти и где они могли служить живым щитом для лидеров ХАМ.

Как только это будет сделано, он получит мощный козырь, который можно будет обменять на большое количество палестинских заключенных, в том числе на высших лидеров, отбывающих пожизненное заключение, и прекращения израильского наступления, ожидаемого ХАМАСом.

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Никакие 2000-килограммовые бомбы не смогли бы преодолеть жестокую логику этой стратегии.

Израильские чиновники говорят, что тоннели простираются на сотни километров, а некоторые из них находятся на глубине нескольких этажей под землей, защищены взрывной дверью и минами-ловушками. Даже если Израиль найдет лидеров ХАМАС, любая операция будет означать почти неизбежную смерть для заложников, вероятно, их окружающих.

«Цели достаточно противоречивы, – говорит Амос Харель, многолетний военный корреспондент израильской газеты «Гаарец». — Конечно, можно сказать, что для победы над ХАМАСом понадобится год, и мы движемся к этому, но проблема в том, что никто не может гарантировать, что заложники останутся в живых».

Он добавил, что даже если Израиль каким-то образом убьет Синвара и других топледеров, другие поднимутся вверх и заменят их, как это уже бывало в прошлом.

"Израилю будет очень тяжело победить", — сказал Харель.

С начала войны Израиль успешно освободил троих заложников, все они находились на земле, а ХАМАС утверждает, что еще несколько человек погибли в результате авиаударов или неудачных спасательных операций. Более 100 заложников были освобождены в рамках соглашения о прекращении огня в обмен на палестинцев, заключённых в Израиль.

Нетаньяху говорит, что военное давление в конце концов приведет к освобождению примерно 100 заложников и 30 остальных, которых до сих пор удерживает ХАМАС.

Но в своих откровенных комментариях в январе Гади Айзенкот, бывший израильский генерал и член военного кабинета Нетаньяху, сказал, что всякий, кто предполагает, что остальные заложники могут быть освобождены без соглашения о прекращении огня, распространяет "иллюзии".

Трудно представить, что ХАМАС отпустит своих самых ценных "живых щитов" ради временного прекращения огня, чтобы увидеть, как Израиль возобновит свою попытку уничтожить группировки, и что ХАМАС отверг идею сдачи своих лидеров в плен и отправления в изгнание.

Для Синвара лучше остаться под землей вместе с заложниками и посмотреть, окупится ли его ставка.

Чем это кончится?

Правительство Нетаньяху находится под давлением со стороны семей заложников, которые опасаются, что время истекает, и широкой общественности, рассматривающей возвращение заложников как священную обязанность.

Президент США Джо Байден, важнейший союзник Израиля, рискует проиграть переизбрание в ноябре, частично из-за разногласий среди демократов по поводу войны. Гуманитарная катастрофа в Газе вызвала негодование по всему миру. Война грозит открыть другие фронты по всему Ближнему Востоку.

На столе переговоров лежит предложение ХАМАСа, в котором заложники возвращаются в живых.

Она предполагает поэтапное освобождение всех заложников в обмен на постепенный выход Израиля из Газы, долгосрочное прекращение огня и восстановление. Израиль также освободит сотни заключенных, включая высших палестинских политических лидеров и боевиков, осужденных за убийства гражданских лиц.

ХАМАС почти точно сохранит контроль над Газой и, возможно, даже проведет парады победы. Со временем он мог вербовать новых боевиков, отстраивать туннели и пополнять свои арсеналы.

Это была бы очень дорогая победа, с более чем 30 000 убитых палестинцев и полным разрушением большей части Газы. Палестинцы будут иметь разные мнения относительно того, стоило ли оно того.

Редкий опрос, проведенный в прошлом году во время войны, выявил рост поддержки ХАМСа: более 40% палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Газе поддерживают эту группировку.

Эта поддержка будет только расти, если ХАМАСу удастся снять многолетнюю блокаду Газы, считает Тахани Мустафа, старший аналитик по вопросам Палестины в международном аналитическом центре “Крайсис Групп”: “Если это приведет к серьезным уступкам, которые могут сделать жизнь хоть немного лучше, то я думаю что это не только усилит поддержку ХАМАСа, но и может усилить поддержку вооруженного сопротивления в более широком смысле”.

Нетаньяху отверг предложение ХАМАСа как "бред", но нет никаких признаков того, что боевики отступают от своих основных требований.

Израиль может продолжать воевать – неделями, месяцами или годами. Армия может убить больше боевиков и разрушить больше тоннелей, тщательно избегая районов, где, по ее мнению, содержатся заложники.

Но в какой-то момент Нетаньяху или его преемнику, вероятно, придется принять одно из самых болезненных решений в истории страны, или его примут за них.

Напомним, Тель-Авив "более-менее" принял предложение о временном прекращении огня в регионе. Следующий шаг — террористы ХАМАС должны согласиться освободить часть заложников, чтобы соглашение вступило в силу.

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