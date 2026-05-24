Соглашение о прекращении войны в Иране: Рубио заявил о шансе на мир

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что есть шанс на соглашение о прекращении войны на Ближнем Востоке уже через несколько дней.

Об этом пишет Bloomberg.

«Достигнут определенный прогресс. Даже сейчас, когда я говорю с вами, ведется определенная работа», — отметил госсекретарь.

Рубио повторил, что США требуют от Ирана полностью открыть Ормузский пролив, а также отдать весь высокообогащенный уран.

«Президент США Дональд Трамп всегда предпочитает решать такие проблемы путем переговоров и дипломатического урегулирования. Именно над этим мы сейчас работаем. Но эта проблема будет решена, как президент четко дал понять так или иначе», — добавил госсекретарь.

Представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что любой механизм относительно Ормузского пролива должен быть согласован между Ираном, Оманом и граничащими с этим водным путем странами и что Соединенные Штаты «не имеют к этому никакого отношения».

Иран заявляет, что сосредоточен на завершении меморандума о взаимопонимании, сообщило Министерство иностранных дел страны после встречи главного переговорщика Ирана Мохаммада Багера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Арагчи с Асимом Муниром, главнокомандующим армией Пакистана.

Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному соглашению с Ираном. Стороны якобы согласовали основные положения меморандума, предусматривающего, в частности, открытие Ормузского пролива и деэскалацию конфликтов в регионе, написал Трамп в Truth Social.

«Окончательные аспекты и детали соглашения обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Кроме многих других элементов соглашения, будет открыт Ормузский пролив», — отметил Трамп.

Согласно обнародованным данным, проект договоренностей также предусматривает прекращение военных действий в регионе, включая конфликты в Ливане, а также возможное размораживание около 25 миллиардов долларов иранских активов в обмен на стабилизацию ситуации безопасности.

Отдельно планируется уменьшение военного присутствия США в районе Ормузского пролива и увод части сил от иранских границ. Также в пределах 30-дневного периода после подписания меморандума стороны должны согласовать финальные параметры ядерного соглашения.

Накануне Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор из-за разных взглядов на дальнейшую войну с Ираном и возможность дипломатических договоренностей.

