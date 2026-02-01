Соглашение по Гренландии: Трамп сделал громкое заявление

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о почти полной договоренности по соглашению с Гренландией , назвав его выгодным для всех сторон и критически важным для национальной безопасности. В то же время официальные представители Гренландии отрицают существование каких-либо договоренностей и подчеркивают, что переговоры фактически еще не начинались.

Об этом сказал Трамп во время общения с журналистом.

Что заявил Трамп

Комментируя возможное соглашение, Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс уже стартовал и находится на финальной стадии. Он подчеркнул, что речь идет о «очень важном соглашении», прежде всего, учитывая интересы национальной безопасности США. Американский лидер также убежден, что такая договоренность будет взаимовыгодной.

«Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодное соглашение для всех. Очень важно соглашение собственно с точки зрения нацбезопасности», — заявил Трамп.

Ранее Трамп уже публично говорил о рамочном соглашении о покупке Гренландии, что вызвало широкий международный резонанс.

При этом в самой Гренландии эти заявления были восприняты скептически. Министерша экономики Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова американского политика, отметив, что никакого соглашения пока не существует. По ее словам, перед любыми решениями предстоит полноценный диалог между сторонами.

Таким образом, позиции Вашингтона и Гренландии по состоянию переговоров существенно отличаются.