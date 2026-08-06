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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Соглашение по Ормузскому проливу почти готово: в Иране сделали важное заявление

В Тегеране заявляют, что уже достигли понимания по ключевым параметрам документа.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ормузский пролив

Ормузский пролив / © Associated Press

Иран и Оман почти завершили подготовку соглашения, определяющего условия судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Иран и Оман согласовали географические координаты судоходного маршрута через Ормузский пролив.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил 5 августа, что стороны сейчас завершают подготовку совместного заявления при условии, что этому процессу не помешает вмешательство третьих сторон.

По его словам, переговоры между Тегераном и Маскатом проходят конструктивно.

«Переговоры профессиональные» и «двигаются вперед», — отметил Багаи.

В то же время, он отметил, что даже после подписания договоренностей между Ираном и Оманом безопасность в Ормузском проливе не будет гарантирована автоматически.

Ранее сообщалось, что Иран может получить миллиардные доходы из-за нового предложения от шейхов Персидского залива.

Мы ранее информировали, что армия США во время войны с Ираном в значительной степени исчерпала запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM.

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