Соглашение по Ормузскому проливу почти готово: в Иране сделали важное заявление

Ормузский пролив / © Associated Press

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Иран и Оман почти завершили подготовку соглашения, определяющего условия судоходства в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации агентства, Иран и Оман согласовали географические координаты судоходного маршрута через Ормузский пролив.

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Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил 5 августа, что стороны сейчас завершают подготовку совместного заявления при условии, что этому процессу не помешает вмешательство третьих сторон.

По его словам, переговоры между Тегераном и Маскатом проходят конструктивно.

«Переговоры профессиональные» и «двигаются вперед», — отметил Багаи.

В то же время, он отметил, что даже после подписания договоренностей между Ираном и Оманом безопасность в Ормузском проливе не будет гарантирована автоматически.

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Ранее сообщалось, что Иран может получить миллиардные доходы из-за нового предложения от шейхов Персидского залива.

Мы ранее информировали, что армия США во время войны с Ираном в значительной степени исчерпала запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM.

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