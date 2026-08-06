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Соглашение по Ормузскому проливу почти готово: в Иране сделали важное заявление
В Тегеране заявляют, что уже достигли понимания по ключевым параметрам документа.
Иран и Оман почти завершили подготовку соглашения, определяющего условия судоходства в Ормузском проливе.
Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, Иран и Оман согласовали географические координаты судоходного маршрута через Ормузский пролив.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил 5 августа, что стороны сейчас завершают подготовку совместного заявления при условии, что этому процессу не помешает вмешательство третьих сторон.
По его словам, переговоры между Тегераном и Маскатом проходят конструктивно.
«Переговоры профессиональные» и «двигаются вперед», — отметил Багаи.
В то же время, он отметил, что даже после подписания договоренностей между Ираном и Оманом безопасность в Ормузском проливе не будет гарантирована автоматически.
Ранее сообщалось, что Иран может получить миллиардные доходы из-за нового предложения от шейхов Персидского залива.
Мы ранее информировали, что армия США во время войны с Ираном в значительной степени исчерпала запасы высокоточных дальнобойных ракет ATACMS и PrSM.