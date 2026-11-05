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Соглашение Трампа и Путина уже трещит по швам?: танкеры, которые везли горючее РФ в США, внезапно сбились с курса
Сенсационное соглашение Дональда Трампа с Кремлем об импорте российского дизельного горючего оказалось под угрозой срыва, поскольку подсанкционные танкеры внезапно изменили курс в направлении Алжира и Бразилии.
Два танкера, которые, по имеющимся данным, транспортировали российское дизельное топливо в США, внезапно изменили свой курс. Внезапное изменение направления движения подсанкционных судов свидетельствует о том, что громкое дизельное соглашение Дональда Трампа с Кремлем столкнулось с серьезными проблемами.
Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на Financial Times.
В прошлом месяце президент США объявил о договоренности с Москвой по импорту российского дизеля, после чего Министерство финансов США временно сняло санкции с российского горючего.
Это соглашение вызвало возмущение как среди демократов, так и со стороны отдельных республиканцев и европейских партнеров. Трампа обвинили в ослаблении давления на Владимира Путина и прямом финансировании военного бюджета РФ.
«Это соглашение является подарком для нашего противника и предательством наших союзников; ее необходимо отменить», — говорится в совместном письме двухпартийной группы американских сенаторов в Белый дом, госсекретаря Марко Рубио и главы Минфина Скотта Бессента.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «слабым решением», принятым «сильными союзниками». А премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подчеркнула, что соглашение фактически легитимизирует Москву, «пока его бомбы все еще падают на украинские города».
Для самого Трампа это была отчаянная попытка успокоить избирателей в аграрных штатах, наиболее пострадавших от скачка цен на топливо, вызванного конфликтом с Ираном. В той же мере соглашение не помогло республиканцам на промежуточных выборах: Демократическая партия преуспела в традиционных оплотах республиканцев, перехватив места в Айове, Канзасе, Техасе и Висконсине.
Куда фактически возвращают суда с российским дизелем
Согласно данным отслеживания судов:
Танкер Talisman, ранее указывавший конечной точкой Атлантическое побережье США, сейчас обнаружен у берегов Алжира и движется в обратном направлении.
Танкер Leruo, также транспортировавший российский дизель в направлении Соединенных Штатов, перенаправлен в Бразилию.
Лишь одно судно, по данным FT, все еще продолжает курс в направлении США.
Главной причиной разворота танкеров называют неопределенность, позволят ли им разгрузиться в американских портах. Внутри США разгораются острые юридические споры по поводу законности таких поставок.
В частности, губернатор штата Нью-Джерси Майки Шеррилл предостерегла операторов портовых терминалов от приема российского дизеля:
«Покупка или разгрузка незаконного российского горючего, которое сейчас следует к восточному побережью США по требованию администрации Трампа, вероятно, подвергнет бизнес и частным лицам суровым гражданским и уголовным наказанием», — заявила она в своем обращении.
Ранее мы писали о том, что дизельное соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвало критику как в Украине, так и в США. В Вашингтоне группа сенаторов от обеих партий подвергла сомнению законность договоренности, ссылаясь на принятый в 2022 году запрет на импорт российской нефти.