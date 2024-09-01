"Соглашение важнее всего": в Израиле объявили общенациональную забастовку – что известно

Муниципалитеты Тель-Авива, Кфар-Саба и Гиватаима объявили, что 2 сентября присоединятся к общенациональной забастовке в поддержку семей заложников.

Израильский профсоюзный работник, глава Федерации труда Histadrut Арнон Бар-Давид объявил всеобщую забастовку, которая должна состояться завтра, 2 сентября, из-за неспособности освободить заложников, удерживаемых в Газе.

Об этом говорится в The Times of Israel.

Арнон Бар-Давид заявил, что "соглашение важнее всего остального".

Акция начнется в 6 утра и планируется как однодневная забастовка.

"Граждан Израиля убивают в тоннелях Газы. Это невозможно постичь и нужно остановить", – заявил он на пресс-конференции по итогам Форума заложников и пропавших без вести.

После разговора с разными представителями службы безопасности Арнон Бар-Давид выразил мнение, что соглашение "застряло из-за политических соображений". Он отметил, что из-за политической поляризации народ разъединили.

"Мы – лагерь против лагеря и нам нужно вернуть государство Израиль. Мы получаем мешки для трупов вместо соглашения. Я пришел к выводу, что только наше вмешательство может сдвинуться с места тех, кого нужно сдвинуть", – заявил он, а также призвал народ Израиля выйти на улице вечером 1 сентября и завтра, чтобы принять участие в забастовке.

Во время Форума заложников и пропавших без вести также раздался призыв общественности "присоединиться к массовой демонстрации с требованием полного закрытия страны".

Призыв поддержал Израильский бизнес-форум, представляющий большинство работников частного сектора из 200 крупнейших компаний страны, а также лидера оппозиции Яира Лапида.

Ранее Израиль и ХАМАС не смогли договориться о прекращении огня в Газе. Стало известно, что представители сторон в Каире не согласились на несколько предложенных посредниками вариантов соглашения.

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