Согласится ли Трамп на условия Путина: что прогнозируют в Офисе президента

Избранный президент США понимает, что другие авторитарные страны внимательно наблюдают за происходящим.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли согласится на условия президента РФ Владимира Путина относителюно завершения войны. Трамп декларирует усиление Соединенных Штатов и не пойдет на уступки, которые могут принести репутационные потери его стране.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии “24 каналу”.

"Трамп хочет быть более эффективным менеджером с точки зрения как урегулирования внутренних проблем, так и глобального доминирования", – пояснил он.

По словам Подоляка, не может быть "на пол или на четверть доминирования", поэтому Трамп не согласится ничего отдавать Путину или показывать слабость.

"Путин хочет доказать всем, что Россия — это якобы сверхдержава, к которой должны относиться с огромным уважением и идти ей на встречу по любым вопросам, даже если эти вопросы противоречат международному праву", — отметил советник председателя ОПУ.

Позиция Трампа, как заметил Подоляк, состоит в том, что существуют правила, которые либо соблюдаешь, либо за их нарушение будет наказание. При этом избранный президент США понимает, что другие авторитарные страны внимательно наблюдают за происходящим.

“Все ожидают, позволят ли Путину быть безнаказанным или позволят ему обнулить то, что создали западные цивилизации", – добавил Подоляк.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп хвастался, что "очень хорошо ладит с Владимиром Путиным", и даже заявил, что тот предупреждал его о вторжении в Украину.

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