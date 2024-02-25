Согласованы "контуры соглашения" между Израилем и ХАМАСом: результат переговоров

На переговорах в Париже, состоявшихся 23 февраля, было достигнуто "понимание" о возможном соглашении между Израилем и ХАМАСом об освобождении заложников и прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в интервью CNN.

"Представители Израиля, Соединенных Штатов, Египта и Катара пришли к взаимопониманию между собой, как будут выглядеть основные контуры соглашения о заложниках и временном прекращении огня", — сказал он.

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По словам Салливана, в настоящее время согласовываются детали и в ближайшие дни переговорщики могут достичь окончательного согласия.

"Катар и Египет должны будут провести косвенные дискуссии с ХАМАСом, потому что в конечном счете им [ХАМАСу] придется согласиться освободить заложников", — добавил он.

Позиция Израиля

Израильскую делегацию в Париже возглавлял руководитель разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа. Соглашение предусматривает освобождение заложников, удерживаемых ХАМАСом, в обмен на палестинских заключенных в Израиле.

В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в воскресенье, 25 февраля, заявил в интервью CBS News, что для достижения соглашения ХАМАС должен отказаться от своих "бредовых требований", не уточнив, о чем именно идет речь. Он также добавил, что рано или поздно эта палестинская группировка будет уничтожена.

“Если у нас будет соглашение, это [уничтожение ХАМАСа] будет немного отложено. Но это произойдет. Если у нас не будет соглашения, мы все равно сделаем это. Это нужно сделать. Потому что полная победа — наша цель, а полная победа - в пределах досягаемости. Не через несколько месяцев, а через несколько недель после начала операции”, — заявил израильский лидер.

Между тем египетские СМИ сообщили в воскресенье, 25 февраля, что переговоры с участием четырех стран и ХАМАС о прекращении огня возобновились в Дохе, столице Катара.

Напомним, США предложили резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к временному прекращению огня в Секторе Газа и предупреждающему о последствиях запланированной Израилем наземной операции в Рафахе — городе в Секторе Газы на границе с Египтом.

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