"Сохраняется угроза": США еще на два года продлили запрет полетов над Крымом и Донбассом

"Сохраняется угроза": США еще на два года продлили запрет полетов над Крымом и Донбассом

Управление продлило срок действия специальных федеральных авиационных норм до 27 октября 2023 года.

Власти США продлила на два года запрет на полеты американской авиации в некоторых регионах Украины. В частности, ограничения касаются районов полетной информации (РПИ) Днепра, к которым относятся аэропорты Харькова, Запорожья, Донецка, Кривого Рога, Кропивницкого и Крыма.

Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США.

В документе отмечается, что решение принято из-за наличия угрозы для авиации из-за продолжающихся боевых действий вдоль линии разграничения Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

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"В связи с этими обстоятельствами сохраняется непреднамеренная угроза для полетов гражданской авиации США из-за возможного просчета или неверной идентификации", — отмечают в ФАУ.

Так, запрет будет действовать для всех пассажирских и грузовых авиакомпаний США, а также летчиков с американским лицензиям, за исключением работающих на иностранных перевозчиков.



Напомним:

Впервые ограничения на полеты над рядом районов Украины США ввели в 2014 году после сбивания боевиками малазийского Boeing. Впоследствии их ежегодно продлевали.

над рядом районов Украины США ввели в 2014 году после Впоследствии их ежегодно продлевали. Сейчас действующим остается запрет на полеты в Крым, который ввели в апреле 2014 года из-за оккупации полуострова Россией и постоянно продлевали.

В то же время с середины октября 2020 года ФАУ позволило при необходимости взлет и посадку в международных аэропортах Харькова, Днепропетровска и Запорожья, если будет получено одобрение со стороны компетентных органов Украины. Кроме того, допускается возможность игнорирования запрета в случае чрезвычайной ситуации.

США продлили запрет полетов над Крымом и Востоком Украины

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