Сохранят ли США санкции против России: Трамп дал ответ

По мнению Дональда Трампа, в случае с РФ тарифы более эффективны, чем санкции.

Президент США Доналд Трамп сообщил, сохраните ли он санкции против России, пока она не заключит соглашение о мире.

Об этом Дональд Трамп сказал в разговоре с журналистами, передает корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш.

По мнению президента США, в случае с РФ тарифы более эффективны, чем санкции.

"Санкции или тарифы. Думаю, слово тарифы значительно лучше, ведь они укрепляют доллар. Тарифы – более эффективны", – резюмировал Трамп.

Напомним, Дональд Трамп приостановил на три месяца все программы помощи США иностранным государствам.

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