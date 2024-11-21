"Сохраняйте спокойствие и сдержанность": Китай отреагировал на ядерные угрозы РФ

В МИДе Китая призвали мир к диалогу после изменений ядерной доктрины России.

Китай призвал мир сохранять спокойствие после смены ядерной доктрины РФ. В Пекине считают, что необходимо начать консультации для того, чтобы найти путь к окончанию войны в Украине, развязанной Кремлем.

Соответствующее заявление представителя Линь Цзяня опубликовал МИД Китая в среду, 20 ноября.

"Мы приняли к сведению эти сообщения. В нынешней ситуации всем заинтересованным сторонам необходимо сохранять спокойствие и сдержанность, а также совместно стремиться к деэскалации и снижению стратегических рисков путем диалога и консультаций", – говорится в заявлении.

Цзянь добавил, что Пекин не изменил и не изменит свое отношение к войне в Украине. Поэтому Китай снова призывает стороны конфликта к диалогу и прекращению эскалации.

Представитель МИД Китая также отметил, что его страна не будет оставаться в стороне и "в дальнейшем будет играть конструктивную роль в этом направлении".

Напомним, глава МИД Франции оценил ядерные угрозы Путина и назвал их пустыми разговорами. По мнению Жана-Ноэля Барро, Путин "размахивает" новой ядерной доктриной, чтобы запугать Запад.

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