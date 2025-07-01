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Сокращение финансирования USAID может привести к 14 млн смертей к 2030 году.
Глобальное исследование предупреждает: радикальные сокращения финансирования USAID могут повлечь более 14 миллионов дополнительных смертей, включая 4,5 миллиона детей, к 2030 году.
Сокращение финансирования USAID может привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году, говорится в исследовании.
Об этом информирует Reuters.
Резкое сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) и вероятное его ликвидирование могут привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей в мире к 2030 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.
Администрация президента Дональда Трампа, вступившая в должность в январе, инициировала масштабные сокращения финансирования USAID и его программ помощи по всему миру в рамках политики «сокращения неэффективных затрат».
Однако правозащитники и эксперты по вопросам развития предупреждают: такие шаги могут иметь катастрофические последствия. USAID играет ключевую роль в улучшении глобального здоровья, сосредотачивая помощь в странах с низким и средним уровнем дохода, в частности в Африке.
Исследование показывает, что за последние 20 лет программы, финансируемые USAID, спасли более 91 миллиона жизней в мире, из них 30 миллионов — это жизнь детей.
Прогнозы свидетельствуют, что продолжение глубоких сокращений финансирования и потенциальное уничтожение агентства могут привести к 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году, из них 4,5 миллиона — среди детей в возрасте до 5 лет, отмечается в The Lancet.
США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире, обеспечивая по меньшей мере 38% всех вкладов, зафиксированных ООН. В прошлом году правительство США выделило $61 миллиард на внешнюю помощь, более половины из которых через USAID.
«Наши оценки показывают, что если сокращения финансирования, объявленные и реализованные в первой половине 2025 года, не будут отменены, мир столкнется с шокирующим количеством смертей, которых можно было бы избежать», — говорится в отчете.
В марте Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что администрация Трампа отменила более 80% программ USAID после шестинедельного пересмотра.
Приблизительно 1 000 оставшихся программ теперь администрируются Госдепартаментом США «более эффективно» и в консультациях с Конгрессом.
Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп обвинил USAID в "мошенничестве" из-за якобы расхода денег и "невиданной коррупции", а также призвал полностью закрыть агентство.