Сокращение финансирования USAID может привести к 14 млн смертей к 2030 году.

USAID / © скриншот с видео

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Сокращение финансирования USAID может привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году, говорится в исследовании.

Об этом информирует Reuters.

Резкое сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) и вероятное его ликвидирование могут привести к более чем 14 миллионам дополнительных смертей в мире к 2030 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

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Администрация президента Дональда Трампа, вступившая в должность в январе, инициировала масштабные сокращения финансирования USAID и его программ помощи по всему миру в рамках политики «сокращения неэффективных затрат».

Однако правозащитники и эксперты по вопросам развития предупреждают: такие шаги могут иметь катастрофические последствия. USAID играет ключевую роль в улучшении глобального здоровья, сосредотачивая помощь в странах с низким и средним уровнем дохода, в частности в Африке.

Исследование показывает, что за последние 20 лет программы, финансируемые USAID, спасли более 91 миллиона жизней в мире, из них 30 миллионов — это жизнь детей.

Прогнозы свидетельствуют, что продолжение глубоких сокращений финансирования и потенциальное уничтожение агентства могут привести к 14 миллионам дополнительных смертей к 2030 году, из них 4,5 миллиона — среди детей в возрасте до 5 лет, отмечается в The Lancet.

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США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире, обеспечивая по меньшей мере 38% всех вкладов, зафиксированных ООН. В прошлом году правительство США выделило $61 миллиард на внешнюю помощь, более половины из которых через USAID.

«Наши оценки показывают, что если сокращения финансирования, объявленные и реализованные в первой половине 2025 года, не будут отменены, мир столкнется с шокирующим количеством смертей, которых можно было бы избежать», — говорится в отчете.

В марте Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что администрация Трампа отменила более 80% программ USAID после шестинедельного пересмотра.

Приблизительно 1 000 оставшихся программ теперь администрируются Госдепартаментом США «более эффективно» и в консультациях с Конгрессом.

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Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп обвинил USAID в "мошенничестве" из-за якобы расхода денег и "невиданной коррупции", а также призвал полностью закрыть агентство.