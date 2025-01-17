Сократят ли США помощь Украине после инаугурации Трампа: Шольц ответил

Немецкий канцлер рассчитывает, что США и Европа будут и дальше поддерживать Украину совместными усилиями.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине заявил, что уверен в продолжении помощи Украине со стороны Соединенных Штатов после инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, которая состоится уже в понедельник, 20 января.

Об этом пишет The Guardian.

Шольц заметил, что после выборов в США уже дважды разговаривал с новоизбранным президентом. По словам канцлера, между Германией и США продолжается "интенсивный" дипломатический диалог.

"Поэтому мы можем надеяться, что хорошее сотрудничество между Европой и США будет продолжаться и в будущем, в том числе и в вопросе поддержки Украины. Поэтому я не ожидаю, что США перестанут поддерживать Украину в ее защите", – подчеркнул Олаф Шольц.

Напомним, Шольц заявил, что выступает против увеличения поставок оружия Украине, если это потребует сокращения финансирования других статей бюджета. Увеличение снабжения оружием Украине не должно влиять на другие расходы Германии, заявляет канцлер.

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