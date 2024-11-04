Сокровища Среднего царства: археологи открыли уникальную гробницу вблизи Луксора

Гробница датируется периодом Среднего царства (1938–1630 гг. до н.э.) и является первым найденным образцом этого времени.

Археологи раскопали гробницу в Египте, в некрополе Южного Асасифа на Западном берегу Луксора. Гробница датируется периодом Среднего царства (1938-1630 гг. до н.э.) и является первым найденным образцом этого времени в данном некрополе.

Об этом сообщило издание Heritage Daily со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Внутри гробницы археологи обнаружили остатки гробов с погребениями мужчин, женщин и детей, что свидетельствует об использовании места для нескольких поколений одной семьи во время 12-й и начала 13-й династии. Захоронения были в значительной степени повреждены наводнением, уничтожившим большинство деревянных гробов и льняных тканей, применявшихся в мумификации.

Украшения из гробницы

Среди артефактов, найденных в гробнице, есть ювелирные украшения, такие как бусы из полудрагоценных камней, браслеты, кольца, а также глазированный сине-зеленый фарфор и расписанный камень с изображениями бегемотов, соколов и змей. Руководитель Центрального отдела артефактов Верхнего Египта Мохамед Абдель-Бади выделил уникальные предметы, включая редкую зелено-голубую фаянсовую статуэтку, два медных зеркала и ожерелье из аметиста и агата.

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Как отметил Проект сохранения Южного Асасифа, это открытие позволяет глубже понять погребальные ритуалы Среднего царства в фиванском некрополе и предоставляет прекрасную коллекцию сохранившихся ювелирных изделий.

"Дальнейшее исследование погребений Среднего царства в некрополе Южного Асасифа значительно ускорит наши текущие исследования влияния Среднего царства на искусство и похоронные ритуалы Двадцать пятой династии", — отметили ученые.

Недавно археологи обнаружили древний город, которому 4000 лет. В древнем поселении люди жили около тысячи лет.