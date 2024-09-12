Сокрушительный тайфун накрыл Вьетнам: погибли до 200 человек (фото)

Скорость ветра достигла 149 км/ч и повлекла за собой внезапные наводнения и оползни.

На Вьетнам обрушился тайфун "Яги", в результате которого погибли почти 200 человек, еще более 125 – числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Sky News.

Тайфун "Яги" стал самым мощным, обрушившимся на эту страну Юго-Восточной Азии за последние десятилетия. Стихия добралась до суши 7 сентября со скоростью ветра до 149 км/ч и повлекла за собой внезапные наводнения и оползни.

По данным вьетнамской газеты VNExpress, погибли около 197 человек, 128 числятся пропавшими без вести, еще более 800 получили ранения.

Пик смертности пришелся на начало этой недели, когда 10 сентября внезапное наводнение снесло всю деревню Ланг Ну в провинции Лао Кай на севере Вьетнама.

Сотни спасателей начали поиски выживших. По состоянию на утро 12 марта 53 жителя села считались пропавшими без вести.

Сообщается, что наводнение в столице Ханое было самым сильным за последние 20 лет и привело к массовой эвакуации.

Паводковые воды из Ред-Ривер немного упали, но многие районы до сих пор затоплены.

Люди пробирались сквозь мутную коричневую воду выше колен, чтобы пройти одну улицу. Некоторые еще носили велосипедные и мотоциклетные шлемы, оставив свои транспортные средства по дороге. Другие плыли по дороге небольшими лодками, когда мимо проплывал мусор. А один мужчина толкал свой мотоцикл к суше на алюминиевом судне.

"Яги" ослаб 8 сентября, но ливни продолжаются, и уровень воды в реках остается опасно высоким.

В провинции Фу Тхо обрушился стальной мост над Красной рекой, в результате чего в воде оказались 10 автомобилей и грузовиков вместе с двумя мотоциклами.

В горной провинции Као Банг автобус с 20 людьми снесло оползнем в затопленный поток.

В то же время в Таиланде по меньшей мере два человека погибли и сотни оказались в тупике после сильных дождей, прокатившихся в двух северных провинциях. Там разлились реки, которые затопили поселение и спровоцировали селевые потоки.

Эксперты говорят, что такие штормы, как тайфун "Яги", становятся сильнее из-за изменения климата, поскольку более теплые воды океана обеспечивают больше энергии для их подкормки. Это приводит к усилению ветра и более сильных дождей.

Тайфун во Вьетнаме / Фото: Associated Press

Тайфун во Вьетнаме / Фото: Associated Press

Тайфун во Вьетнаме / Фото: Associated Press

Тайфун во Вьетнаме / Фото: Associated Press

Тайфун во Вьетнаме / Фото: Associated Press

Напомним, ранее тайфун "Яги" пронесся югом Китая. Мощным ветром с улиц сносило людей и автомобили.

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