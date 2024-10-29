Солдат КНДР учат русскому языку: детали от разведки Южной Кореи

До 10 тысяч северокорейских солдат проходят военную подготовку на востоке РФ.

Переброшенные в Россию военные из Северной Кореи обучают основных военных команд на русском языке, а после того их — "включая военные высокие ранги" будут перемещены на линию фронта.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на новые данные от разведки Южной Кореи.

По информации южнокорейских законодателей Ли Сон Квинв и Пак Сун Она, сейчас Россия обучает солдат из КНДР примерно 100 основным военным словам и командам. В частности, среди таких команд – "огонь" и "на позиции".

"Однако очевидно, что у северокорейских солдат проблемы с коммуникацией. Непонятно, смогут ли они преодолеть языковой барьер", — сообщает CNN, опираясь на данные от Сеула.

По последним оценкам Вашингтона, пишут авторы издания, до десяти тысяч солдат из КНДР проходят военную подготовку на востоке России. Пхеньян имеет одну из самых больших в мире армий (1,2 млн солдат). Впрочем, большинству ее войск не хватает боевого опыта. Участие военных КНДР в войне против Украины на стороне РФ "может стать первым значительным вмешательством Северной Кореи в международный конфликт", – заявляют в CNN.

Напомним, в пентагоне сообщили, что Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в войне в Украине. Они могут присоединиться к боевым действиям уже в течение следующих нескольких недель.

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