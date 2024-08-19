"Солдат" РФ, призвавший мужчин Курщины перестать бежать, оказался владельцем похоронного бюро

В украинских соцсетях шутят, что таким обращением бизнесмен просто хотел увеличить количество своих потенциальных клиентов.

Якобы "российский военный", опубликовавший видео с призывом к мужчинам Курщины не убегать от ВСУ, а воевать, оказался бизнесменом из Петербурга. Что интересно, его бизнес – это ритуальные услуги, в том числе и для погибших в так называемую "СВО".

Личность мужчины установило российское издание "Агентство".

Бизнесмен был одет в военную форму и критиковал мужчин Курщины.

"Хочу обратиться к мужскому населению Курска. Вы там что, вообще, бл**ь, края попутали. Вы куда уезжаете? Если у нас все мужики включать заднюю и выезжать из городов, на которые будут нападать, что вообще будет. Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки. Тогда берите лопаты и копайте окопы. Отдайте машины свои пацанам (российским оккупантам – Ред.). Остановитесь, бл**ь", – эмоционально заявлял мужчина.

Пропагандисты быстро распространили это видео, подписывая автора как военного ВС РФ.

"Агентство" установило личность "военного". Им оказался директор гранитной мастерской из Санкт-Петербурга, которая производит памятники для надгробий и помогает хоронить погибших оккупантов. Кроме изготовления памятников и надгробий, компания предлагает услуги кремации, захоронения и доставки "груза 200".

Как оказалось, бизнесмен помогает хоронить погибших окупантов. / Фото: t.me/agentstvonews

Мужчина признал, что сам не воюет, а только возит в зону боевых действий гуманитарную помощь. На вопрос, собирается ли сам уехать на войну, псевдовоенный отказался отвечать.

В украинских соцсетях шутят, что таким обращением бизнесмен просто хотел увеличить количество своих потенциальных клиентов.

Ранее ТСН.ua выяснял, почему украинцы ложились под российские танки, а россияне на Курщине не сопротивляются ВСУ.

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