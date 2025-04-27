На границе между Южной Кореей и КНДР произошла стрельба: какая причина

Солдат случайно выстрелил из пулемета К6 в сторону КНДР из демилитаризованной зоны / © Associated Press

Реклама

Военнослужащий Южной Кореи случайно открыл огонь из пулемета на демаркационной линии в сторону КНДР. Сеул проинформировал Пхеньян об инциденте.

Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что случай стрельбы произошел утром в среду, 23 апреля, в демилитаризованной зоне, разделяющей «две Кореи» в округе Чеорвон, примерно в 70 километрах севернее Сеула.

Реклама

Солдат ошибочно выпустил одну очередь из крупнокалиберного пулемета K6 со сторожевого поста в районе границы.

Военные чиновники Южной Кореи рассказали, что после этого они включили трансляцию, чтобы немедленно сообщить Северной Корее об инциденте.

Также чиновники южнокорейских ВС озвучили предположение, что пули после стрельбы не достигли стороны Северной Кореи, поскольку фиксировали следы патронов в укрепленных дверях, которые могли их замедлить.

Кроме того, в Вооруженных Силах Южной Кореи заявили, что пока не обнаружили никаких необычных признаков военной деятельности со стороны КНДР.

Напомним, в начале марта стало известно, что Северная Корея строит атомную подлодку, которая может быть оснащена стратегическими управляемыми ракетами с ядерными боеголовками. Корабельную, на которой происходит строительство, посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын.