Солдатов из Северной Кореи на войне в Украине ждет адский контроль: эксперты назвали причины

Их будут сопровождать партийные чиновники-комиссары, следящие за каждым их шагом.
К военным из Северной Кореи, которые будут отправлены воевать против Украины, будут применены жесткие меры со стороны диктаторского режима Ким Чен Ина. За дезертирство могут наказать всю их семью в КНДР.
Такое мнение высказали эксперты из Северной Кореи в комментариях для Business Insider.
Специалист из Центра международных и стратегических исследований Джозеф С. Бермудес-младший предположил, что помогать России вести захватническую войну отправят исключительно "политически надежных людей". При этом их будут сопровождать партийные чиновники-комиссары, следящие за каждым их шагом.
"Они представляют отчеты на всех. Не слишком ли много они пьют? Пытаются ли они приобрести товары, которые не могут получить в Северной Корее, и отправить их домой?", — описывает ситуацию эксперт.
В случае, если северокорейским солдатам удастся вернуться в КНДР в живых, их отправят в лагерь перевоспитания, где они вынуждены будут подтвердить свою преданность. Только после этого они могут рассчитывать на какие-либо привилегии.
Также комиссары будут следить за попытками дезертирства, которое вполне возможно, ведь северокорейские солдаты быстро поймут, что даже нищенская жизнь в России лучше, чем дома.
Специалист из Северной Кореи в RAND Брюс В. Беннетт добавил, что в КНДР практикуют использование в качестве заложников родственников тех граждан, которым разрешено уехать за границу. За дезертирство всю семью беглеца могут отправить в трудовые лагеря.
Эксперты также отметили, что Ким Чен Ын "до смерти боится", что в КНДР будет поступать информация из-за границы, поэтому отправка большого количества войск за границу содержит большой риск для его диктаторского режима.
Напомним, представитель Северной Кореи в ООН назвал информацию об отправке войск слухами, направленными на дискредитацию имиджа КНДР и подрыв отношений с РФ.
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