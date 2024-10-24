Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Солдатов из Северной Кореи на войне в Украине ждет адский контроль: эксперты назвали причины

Солдатов из Северной Кореи на войне в Украине ждет адский контроль: эксперты назвали причины

Лидер КНДР Ким Чен Ын и северокорейские солдаты / Фото: Associated Press

Их будут сопровождать партийные чиновники-комиссары, следящие за каждым их шагом.

К военным из Северной Кореи, которые будут отправлены воевать против Украины, будут применены жесткие меры со стороны диктаторского режима Ким Чен Ина. За дезертирство могут наказать всю их семью в КНДР.

Такое мнение высказали эксперты из Северной Кореи в комментариях для Business Insider.

Специалист из Центра международных и стратегических исследований Джозеф С. Бермудес-младший предположил, что помогать России вести захватническую войну отправят исключительно "политически надежных людей". При этом их будут сопровождать партийные чиновники-комиссары, следящие за каждым их шагом.

"Они представляют отчеты на всех. Не слишком ли много они пьют? Пытаются ли они приобрести товары, которые не могут получить в Северной Корее, и отправить их домой?", — описывает ситуацию эксперт.

В случае, если северокорейским солдатам удастся вернуться в КНДР в живых, их отправят в лагерь перевоспитания, где они вынуждены будут подтвердить свою преданность. Только после этого они могут рассчитывать на какие-либо привилегии.

Также комиссары будут следить за попытками дезертирства, которое вполне возможно, ведь северокорейские солдаты быстро поймут, что даже нищенская жизнь в России лучше, чем дома.

Специалист из Северной Кореи в RAND Брюс В. Беннетт добавил, что в КНДР практикуют использование в качестве заложников родственников тех граждан, которым разрешено уехать за границу. За дезертирство всю семью беглеца могут отправить в трудовые лагеря.

Эксперты также отметили, что Ким Чен Ын "до смерти боится", что в КНДР будет поступать информация из-за границы, поэтому отправка большого количества войск за границу содержит большой риск для его диктаторского режима.

Напомним, представитель Северной Кореи в ООН назвал информацию об отправке войск слухами, направленными на дискредитацию имиджа КНДР и подрыв отношений с РФ.

Войска Северной Кореи будут воевать против Украины в составе армии РФ? 

Войска Северной Кореи будут воевать против Украины в составе армии РФ? 

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация