Солдатская муштра и бросание гранат во вражеские танки: в российском детском саду устроили "праздник" (видео)

Российских дошкольников одели в военную форму, чтобы отпраздновать "день защитника отечества".

В одном из детсадов российского города Тамбова для воспитанников устроили "патриотический" праздник по случаю так называемого "дня защитника отечества", который в РФ отмечают 23 февраля.

Видео этого мероприятия опубликовано в Telegram-каналах.

Детей одели в армейскую форму времен Второй мировой войны, заставили маршировать с заложенными за спину руками и водить хороводы с российскими флагами. Потом устроили военную "игру" — бросание гранат во вражеские танки, правда, являвшиеся фотографиями, распечатанными на бумаге формата А4.

Российские дошкольники также пели песни и читали стихи о солдатах — тех самых оккупантах, которые пришли с войной в Украину, где убивают теперь их сверстников.

Напомним, ранее мэр города Котовска Тамбовской области Алексей Плахотников в соцсетях выложил видео, на котором он вместе с детьми поет антиукраинскую песню.

Читайте также: