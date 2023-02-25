Солдатская муштра и бросание гранат во вражеские танки: в российском детском саду устроили "праздник" (видео)

Российских дошкольников одели в военную форму, чтобы отпраздновать "день защитника отечества".
В одном из детсадов российского города Тамбова для воспитанников устроили "патриотический" праздник по случаю так называемого "дня защитника отечества", который в РФ отмечают 23 февраля.
Видео этого мероприятия опубликовано в Telegram-каналах.
Детей одели в армейскую форму времен Второй мировой войны, заставили маршировать с заложенными за спину руками и водить хороводы с российскими флагами. Потом устроили военную "игру" — бросание гранат во вражеские танки, правда, являвшиеся фотографиями, распечатанными на бумаге формата А4.
Российские дошкольники также пели песни и читали стихи о солдатах — тех самых оккупантах, которые пришли с войной в Украину, где убивают теперь их сверстников.
Напомним, ранее мэр города Котовска Тамбовской области Алексей Плахотников в соцсетях выложил видео, на котором он вместе с детьми поет антиукраинскую песню.
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