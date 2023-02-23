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Солдаты ЦАХАЛ с желто-голубым флагом: в Сети появилось видео, как израильские военные поддерживают Украину

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
834
Время на прочтение
1 мин
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Солдаты ЦАХАЛ с желто-голубым флагом: в Сети появилось видео, как израильские военные поддерживают Украину

Желто-голубой флаг расположен рядом со звездой Давида.

Солдаты Армии обороны Израиля – ЦАХАЛа, на своей воинской части рядом с флагом собственной страны есть еще один – украинский.

Видео с действующим солдатом ЦАХАЛ опубликовал   в Twitter бывший израильский военнослужащий и боец иностранного легиона в Украине Knukli.

Видео в Twitter Knukli.

"Никогда бы не подумал, что год назад я видел солдат ЦАХАЛа с украинским флагом в армии. Особенно потому, что нам не разрешалось высказывать политическое мнение, пока мы выполняли нашу обязательную службу. что команда просто "закрывает глаза", — говорится в сообщении.

Напомним, " Интернациональный Легион " — один из самых удачных проектов Сил обороны Украины. Их смелость поражает, когда они, вооруженные только стрелковым оружием, разворачивают русскую бронетехнику и видят спины окупантов. Их называют безумными, но это звучит как высшая награда.

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Дата публикации
Просмотры
834
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