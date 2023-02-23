Солдаты ЦАХАЛ с желто-голубым флагом: в Сети появилось видео, как израильские военные поддерживают Украину

Желто-голубой флаг расположен рядом со звездой Давида.
Солдаты Армии обороны Израиля – ЦАХАЛа, на своей воинской части рядом с флагом собственной страны есть еще один – украинский.
Видео с действующим солдатом ЦАХАЛ опубликовал в Twitter бывший израильский военнослужащий и боец иностранного легиона в Украине Knukli.
Видео в Twitter Knukli.
"Никогда бы не подумал, что год назад я видел солдат ЦАХАЛа с украинским флагом в армии. Особенно потому, что нам не разрешалось высказывать политическое мнение, пока мы выполняли нашу обязательную службу. что команда просто "закрывает глаза", — говорится в сообщении.
Никогда не подумал бы, что год назад я начну видеть солдат ЦАХАЛа с украинским флагом в армии.— Кнукли (@11Knuk123) 22 февраля 2023 г.
Особенно потому, что нам запрещено высказывать политическое мнение при прохождении обязательной службы, но я уже видел много случаев, поэтому я считаю, что команда просто «закрывает глаза». pic.twitter.com/4v5Vy3qwew
Напомним, " Интернациональный Легион " — один из самых удачных проектов Сил обороны Украины. Их смелость поражает, когда они, вооруженные только стрелковым оружием, разворачивают русскую бронетехнику и видят спины окупантов. Их называют безумными, но это звучит как высшая награда.
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