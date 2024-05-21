Солдаты РФ украли автомобиль эвакуированного белгородца: ГУР перехватило разговор двух россиян

О случае мародерства рассказывает местный житель.
Украинская разведка перехватила разговор жителя России из Белгородской области о случаях мародерства, в том числе похищение автомобиля российскими солдатами.
Об этом говорилось в перехваченном разговоре, обнародованном ГУР.
"Солдаты похитили ее (автомобиль – ред.). Меня дрон подбил. Сначала стояла в гараже, а нас же вывезли. Ее солдаты
з***дили", — сетует он.
Ранее из очередного перехвата ГУР стало известно, что российские граждане принудительно отправляются на фронт. Гражданская и военнослужащая ВС РФ по Грайворонскому направлению говорили именно о принудительной отправке на фронт общих знакомых.
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