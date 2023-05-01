Пол Дэвид Хьюсон (Боно) сделал обложку в желто-голубой гамме и написал: "Выбор между свободой и страхом".

Солист группы U2 Боно нарисовал обложку для журнала The Atlantic. Музыкант изобразил президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении издания The Atlantic.

"Будущее демократического мира будет определяться тем, смогут ли украинские военные выйти из тупика с Россией и отбросить ее назад — возможно, навсегда из Крыма", — говорится в сообщении.

Предыдущая демократическая сфера будет определяться тем, что украинский муниципальный может разрушаться в столье с Russia and drive the country backwards—приступают даже из Crimea for good. @JeffreyGoldberg and @anneapplebaum report from the front lines: https://t.co/sBjep6imYh pic.twitter.com/0Aws9LvJue Опубликовано в The Atlantic (@TheAtlantic) в мае 1, 2023

Также там проанонсировали репортаж журналистов издания по передовой.

В журнале содержится и интервью с президентом Украины, которое у Зеленского взяла команда издания в Киеве.

Тем временем в Белом доме заявили, что наступление России на Бахмут провалилось, с декабря погибли 20 тысяч кафиров.

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