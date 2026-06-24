Солнце исчезнет с неба более 2 минут: Европа станет свидетелем редкого небесного явления

Солнечное затмение / © ТСН.ua

Реклама

Жители и гости Арктики, Гренландии, Исландии, Испании и частично Португалии смогут наблюдать полное солнечное затмение. Это астрономическое явление станет первым подобным Исландии с 1954 года и Испании с 1905 года.

Об этом пишет Forbes.

Полное солнечное затмение — когда оно произойдет

Полная фаза затемнения будет продолжаться до 2 минут 18 секунд 12 августа. Причем самая длинная продолжительность ожидается вблизи Исландии. Кроме редкого выравнивания Луны и Солнца, 12 августа также приходится на пик метеорного потока Персеиды. Астрономы отмечают, что совпадение этих событий создает уникальные условия наблюдения.

Реклама

Для безопасного наблюдения за явлением специалисты настоятельно советуют строго соблюдать правила защиты зрения. Во время частичных фаз затемнения обязательно следует использовать специальные очки или сертифицированные солнечные фильтры.

Без защиты смотреть на солнце разрешается только в момент полного затмения, когда луна полностью перекрывает солнечный диск, что позволяет невооруженным глазом увидеть внешнюю атмосферу Солнца — корону. Сразу после завершения фазы полного затемнения необходимо немедленно возвратиться к использованию защитных средств.

Где наблюдать солнечное затмение

Лучшие условия для наблюдателей ожидаются на западном побережье Исландии (полуострова Снайфедльснес и Рейкьянес) и северных регионах Испании, в частности:

Гренландия: Скорсби-Сунд.

Исландия: Рейкьявик, полуостров Снайфедльснесс.

Испания: Ла-Корунья, Леон, Бургос, Сарагоса, дельта реки Эбро и остров Майорка (Сан-Ареналь).

Полное солнечное затмение — что известно

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, закрывая солнечный диск. Хотя это явление случается на Земле примерно каждые 16 месяцев, для конкретной точки на планете оно чрезвычайно редко. В континентальной Европе полного затмения не наблюдалось с 1999 года.

Реклама

В то же время, в большинстве стран Европы, северо-западной Африке, Канаде и северных штатах США это явление будет заметно лишь как частичное солнечное затмение.

Напомним, в 2027 году произойдет уникальное солнечное затмение, которое продлится рекордные 6 минут и погрузит в темноту три континента. По своей продолжительности это затемнение станет самым длинным в XXI веке.

Новости партнеров