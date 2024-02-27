Соломенный Abrams и зачеркнутые флаги Украины: фермеры в Варшаве устроили масштабный протест

Организаторы оценивают количество участников акции в 20-30 тыс. человек. Митингующие перекрыли дороги и улицы Варшавы.

Тысячи польских фермеров устроили в центре Варшавы 27 февраля самую большую за последнее время акцию протеста. Они держат в руках плакаты с перечеркнутыми украинскими флагами и притащили соломенный танк Abrams.

Об этом сообщает rp.pl, украинские журналисты и свидетельствуют видео из Сети.

Польские фермеры пришли с протестами к Сейму, где их оцепили правоохранители. Они следят, чтобы не вспыхнули стычки, поскольку настроение напряженное. Организаторы оценивают количество участников акции в 20-30 тыс. человек.

Митингующие перекрыли дороги и улицы Варшавы. Шествие началось с нескольких инцидентов: неизвестные зажгли файеры на площади Дефилад и разожгли костер.

Протест польских фермеров в Варшаве / Фото: Associated Press

Протест польских фермеров в Варшаве / Фото: Associated Press

Требования польских фермеров

"У нас три требования. Первое – отказаться от вредных положений Зеленого соглашения, второе – закрыть границы Польши от неконтролируемого поступления агропродовольственной продукции из стран, не входящих в ЕС, и третье – защитить разведение животных в Польше", – заявил организатор марша Щепан Войцик из Польского фонда поддержки земледельцев.

Также читайте Поляки усилят блокаду границы с Украиной: протесты возобновят перевозчики

Протестующие также заявляют, что "мы должны продолжать борьбу за сельское хозяйство, и, к сожалению, тоже за европейское сельское хозяйство. Согласия на ограничение производства не будет".

Демонстранты двигаются медленно, из громкоговорителей звучат религиозные песни, громко слышны вувузелы и трубы. Видно много флагов, крестов, а из громкоговорителей звучит солдатская песня "Седая пехота". Протестующие держат в руках плакаты с перечеркнутыми флагами Украины, а также притащили на акцию сделанный из соломы Abrams.

Протест польских фермеров в Варшаве / Фото: Associated Press

Протест польских фермеров в Варшаве / Фото: Associated Press

Польские СМИ указывают, что в толпе разные люди, в том числе фермеры, шахтеры, животноводы, охотники и производители хмеля. Последний жалуется, что в этом году вообще не продавал хмель, потому что пивоварни покупали продукцию из Германии и Чехии.

"Министр, премьер-министр, у нас есть три требования. Первое – остановить Зеленое соглашение, мы не позволим себя уничтожить. Это Польша, а не Брюссель", – кричит мужчина в микрофон с установленной на автобусе кафедры, поощряя людей скандировать.

"Это все фигня по телевизору, нет Польши без сельского хозяйства", – кричат молодые люди в мегафон.

Также слышно много антиевропейских лозунгов, кто-то заявляет в микрофон, что евроколхоз хочет забрать у поляков машины и запереть их дома.

Читайте главные новости дня:

Фермеры в Варшаве устроили многотысячный протест

В середине дня организаторы протеста, среди которых был и Войцик, пошли на встречу со спикером Сейма Шимоном Головней. Они не будут встречаться с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, поскольку он сейчас находится в Брюсселе.

Сейм уже обнесен оградами. Пока там больше правоохранителей, чем фермеров, но первые протестующие уже стоят на другой стороне улицы.

Украинский журналист Константин Ткаченко назвал сегодняшние события в Варшаве самым крупным за последнее время фермерским протестом.

"Для тех, кто не следит, они уже смешались в одну кучу. Поверьте на слово, сейчас там аншлаг", – отметил журналист в сообщении в Сети.

Также читайте Украина направила Польше предложение и ждет срочного ответа по блокаде границы

Он обратил внимание, что требования протестующих не изменились: они выступают против "зеленого курса" и украинской агропродукции. Хотя Еврокомиссия частично дала заднюю по поводу требований "зеленого курса" и выделила дополнительные деньги для польских аграриев.

"Украинское же зерно в большинстве идет транзитом и не создает погоды на польском рынке. Даже больше – на нем круто зарабатывают логисты и инфраструктура. По курятине, сахару, маслу мы готовы пойти на самоограничения, чтобы не создавать их производителям конкуренции в ЕС. Но риторика уже другая, если обобщить, то это "выращенное агроолигархом зерно на залитых химией полях уходит в Германию, куда мы хотим поставлять", – объяснил Ткаченко.

Он добавил, что есть еще особая категория: из Украины зерно идет в Литву, чтобы там "стать европейским" и вернуться в Польшу. Вот это невежество, в частности, и рождает истерию, указал журналист.

Кстати, утром 27 февраля польские фермеры продолжали блокировать движение грузовиков на границе с Украиной. В то же время, движению легковых автомобилей и автобусов протестующие не мешали.

Читайте также: