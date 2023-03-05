Соловьев рассказал, как во время поездки на фронт ВСУ "любезно" встретили его артиллерийским обстрелом

Российский пропагандист Владимир Соловьев попал под обстрел во время визита на передовую к российским военным, жаловавшимся на отсутствие командования и большие потери.

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев сообщил, что посетил оккупантов на фронте под Угледаром. Там они все вместе попали под обстрел украинских защитников, "любезно" встретивших "гостя".

Об этом он сказал в эфире своей программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Так, пропагандист посетил расположение 155-й бригады морской пехоты под Угледаром, однако населенный пункт, в котором проходила встреча Соловьева с военными, попал под артиллерийский обстрел ВСУ.

"Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях", — сказал пропагандист.

Следует отметить, что морские пехотинцы 155 бригады Тихоокеанского флота России в ноябре 2022 года пожаловались на командование и большие потери губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Чиновник назвал их жалобу "выбросом украинских спецслужб", а Минобороны РФ в ответ на это заявило, что потери бригады за указанный период не превышают 1%. В феврале 2023 года украинские СМИ сообщили, что под Угледаром была разбита российская танковая колонна, в которую, в частности, входили бойцы 155-й бригады.

Напомним, ранее главный пропагандист России Владимир Соловьев пригрозил Европе новым "военным походом" через Альпы, "визитом" в Милан, назвал польскую Варшаву "российским городом" и заявил, что целью Кремля должно быть "вернуть себе все древнерусские земли". Для этого, как считает рупор кремлевской лжи, нужно объявить набор "добровольцев".

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