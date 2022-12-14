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Соловьев устроил истерику с угрозами Нидерландам: "Мы должны прийти в Гаагу"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2208
Время на прочтение
2 мин
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Соловьев устроил истерику с угрозами Нидерландам: "Мы должны прийти в Гаагу"

Фото: YouTube

Пропагандиста явно не радуют перспективы Гаагского трибунала.

Российский пропагандист Владимир Соловьев истерически пригрозил Нидерландам нападением со стороны РФ, где расположен Международный уголовный суд (в Гааге), рассматривающий военные преступления.

Свои агрессивные заявления Соловьев произнес в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

"Сейчас, говорят, в Гааге трибунал хотят. Тогда, может, поставить задачу, что мы должны прийти в Гаагу и спросить: кто там собирается трибунал устраивать?" – раздраженно заявил раскрасневшийся пропагандист.

Он прибег к угрозам с намеками на вторжение России в Нидерланды.

"В Нидерландах армия появилась, что ли? Зайти и спросить. Совсем охамели. Великой России всякое ничтожество угрожать будет, тюльпанов перенюхали", – прибег к традиционной для себя хамовитой риторике Соловьев.

Напомним, Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении России в Украину. В то же время предполагается, что новый спецсуд не помешает работе Международного уголовного суда в Нидердландах.

Ранее еще две российские пропагандистки Ольга Скабеева и Маргарита Симоньян принялись запугивать зрителей тем, что в случае поражения России в войне всем ее гражданам грозит Гаагский трибунал.

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Дата публикации
Просмотры
2208
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