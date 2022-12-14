Соловьев устроил истерику с угрозами Нидерландам: "Мы должны прийти в Гаагу"

Российский пропагандист Владимир Соловьев истерически пригрозил Нидерландам нападением со стороны РФ, где расположен Международный уголовный суд (в Гааге), рассматривающий военные преступления.

Свои агрессивные заявления Соловьев произнес в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1".

"Сейчас, говорят, в Гааге трибунал хотят. Тогда, может, поставить задачу, что мы должны прийти в Гаагу и спросить: кто там собирается трибунал устраивать?" – раздраженно заявил раскрасневшийся пропагандист.

Он прибег к угрозам с намеками на вторжение России в Нидерланды.

"В Нидерландах армия появилась, что ли? Зайти и спросить. Совсем охамели. Великой России всякое ничтожество угрожать будет, тюльпанов перенюхали", – прибег к традиционной для себя хамовитой риторике Соловьев.

Напомним, Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении России в Украину. В то же время предполагается, что новый спецсуд не помешает работе Международного уголовного суда в Нидердландах.

Ранее еще две российские пропагандистки Ольга Скабеева и Маргарита Симоньян принялись запугивать зрителей тем, что в случае поражения России в войне всем ее гражданам грозит Гаагский трибунал.

Застанет ли Путин трибунал за свои зверские преступления против Украины

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