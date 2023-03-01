Соловьев в агонии призвал армию Путина захватить Ивано-Франковск: "Это исторически русские земли"

Также у больных представлениях Соловьева в Ивано-Франковске живут "нацисты", от которых народ нужно "освободить".

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев не сильно разбирается в истории Украины. Он назвал земли Ивано-Франковска "исторически русскими" и в агонии призвал Путина их захватить.

О таких планах он обсуждал вместе с другими российскими прихвостнями Путина.

"Я считаю, что нам нужно создавать армию на Киев, нам нужно создавать армию на Ивано-Франковск. То есть прямо говорить, что наша задача – это "освобождение исторических русских земель от нацизма ", – сказал пропагандист.

На такую безумную идею пропагандисту не жалко бросить огромное количество россиян. Ему все равно, 100 тысяч или 200 тысяч, или хоть один миллион россиян погибнет.

"Нельзя играть в ничью и Запад должен понимать, что мы не остановимся на Украине", – сказал Соловьев.

Как сообщалось, российский топпропагандист Владимир Соловьев после решения Германии отправить Украине танки Leopard 2 в яростной истерии заявил, что "Москве следует ударить по ФРГ".

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