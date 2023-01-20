Соловьев в истерике заявил, что РФ следует ввести войска в Берлин и Париж

Российский пропагандист Владимир Соловьев истерически высказался, мол, русские войска следует ввести в Берлин и Париж. Ему также померещилось, что после Второй мировой войны "американцы оккупируют часть Европы".

Так известный путинист гневно отреагировал на слова канлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Запад не должен дать России выиграть войну.

До истерики Соловьева также довели новости о передаче Украине нового вооружения. В частности, французская бронетехника.

"Шольц, следовательно, мы должны войти в Берлин. И никогда их не выводить. Поставил свою версию колесных танков, Макрон?! Значит, мы должны войти в Париж. И никогда не выводить оттуда свои войска!", — эмоционально выразился пропагандист Кремля.

Не забыл он и о советской истории. Соловьев обвинил коммунистическую власть, потому что, мол, была слишком мягкой по отношению к европейским странам.

"Дураки! Горбачев, Ельцин, которые вывели наши войска из Восточной Европы. Дурак Хрущев закрыл нашу военную базу в Финляндии! Столкнулись бы сейчас все эти... Молчали бы в тряпочку, не было бы ни санкций, ничего", — заявил Соловьев.

Напомним, российская телеведущая-путенистка Дана Борисова пожаловалась на украинку, которая показала, как следует обращаться с оккупантами. Так, в Таиланде во время завтрака украинка взяла тарелку и швырнула ее в россиянку.

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